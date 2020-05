दुकान खोलने पर पुलिस ने भगाया तो जिला प्रशासन से की वार्ता, दोपहर बाद खुली बाजार की राह

Talks with the district administration, the road to open market after noon- ग्रीन जोन के बावजूद हठधर्मिता पर अड़ा रहा प्रशासन, व्यापारियों के तीखे तेवर पर बदला सुर.