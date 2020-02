मरी टिड्डियां देख प्रशासन ने ली ‘राहत’ की सांस

श्रीकरणपुर क्षेत्र के गांव 24 ओ में आए टिड्डी दल को मारने के लिए तीसरे दिन सोमवार सुबह 5 से 11 बजे तक कीटनाशी छिडक़ाव ऑपरेशन चला। इसमें रविवार शाम पहुंचे टिड्डी दल का सफाया कर दिया गया।