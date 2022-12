निर्मााणाधीन मकान का गिरा छज्जा, दो श्रमिकों की मौत

The balcony of the house under construction fell, two workers died- श्रीगंगानगर की रिदि्ध सिदि्ध कॉलोनी-3 में हुआ हादसा

श्रीगंगानगर। हनुमानगढ़ रोड पर रिदि्ध सिदि्ध कॉलोनी-3 में निर्माणाधीन मकान का छज्जा गिरने से दो मजदूरों की दबने से मौत हो गई और तीन श्रमिक घायल हो गए। यह हादसा गुरुवार शाम करीब पांंच बजे हुआ। इस मकान में तीसरी मंजिल से करीब बीस फीट लंबे छज्जे की छत एकाएक गिर गई। इस भारी भरकम इस छज्जे की छत्त को उठाने के लिए तीन जेसीबी मशीन और एक लोडर की मदद लेनी प़डी। जैसे ही इस छत्त को उठाया तो उसके नीचे दबे श्रमिकों को बाहर निकाला। एम्बुलैंस 108 ने इन घायल श्रमिकों को राजकीय जिला चिकित्सालय पहुंचाया। चिकित्सालय की एमरजेंसी में दो श्रमिकों को मृत घोषित कर दिया जबकि तीन घायल का उपचार शुरू किया।