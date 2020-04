कोरोना से जंग में बजट भारी भरकम फिर नहीं दिए मास्क और सैनेटाइजर की सुविधा

स्वास्थ्य विभाग के पास राज्य सरकार ने भारी भरकम बजट दिया है लेकिन शहर के वार्डो में डोर टू डोर सर्वे कर रही आशाओं को मास्क और दस्ताने तक उपलबध नहीं कराए है।