श्रीगंगानगर जा रही बस घर की दीवार से टकराई

The bus going to Sriganganagar collided....कस्बे से श्रीगंगानगर जा रही एक निजी बस शनिवार को अचानक संतुलन बिगडऩे से सडक़ किनारे घर की दीवार से जा टकराई।