गूंजे रामसा पीर के जयकारे....

#Devotees gathered in the fair of folk deity Baba Ramdev माघ शुक्ल दशमी के उपलक्ष्य में सोमवार को शहर के लोक देवता बाबा रामदेव मंदिरों में मेला भरा। सूरतगढ़ मार्ग स्थित बाबा रामदेव मंदिर में सुबह करीब पांच बजे से ही श्रद्धालु पहुंचना शुरू हो गए। सुबह आरती के समय यहां श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी थी। इसके बाद मंदिर में पूरा दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। किसी ने बाबा को नमक और झाड़ू अर्पित किए तो कोई प्रसाद और नारियल अर्पित कर सुखी जीवन की कामना करता दिखा। मंदिर के अंदर जहां श्रद्धालु दर्शन के लिए कतार में लगे थे वहीं मंदिर के बाहर अस्थाई बाजार सजा था। इसमें खाद्य पदार्थ, खिलौनों, चाट पकौड़ी और अन्य घरेलू जरूरत की सामग्री की बिक्री हो रही थी। मौसम में बदलाव होने के कारण तेज हवाओं ने दोपहर में बरसात होने के आसार बने लेकिन आस्था का इस पर असर देखने को नहीं मिला। परिवार के संग आए लोगों ने धोक लगाकर अपने परिवार की मंगल कामना की। वहीं मंदिर के सटे चितलांगिया धर्मशाला में लंगर की व्यवस्था की गई।

इसी प्रकार शहर के मदन विहार स्थित बाबा रामदेव मंदिर में भी सुबह से बाबा के भक्त पहुंचने लगे। यहां सुबह आरती के बाद दर्शन का क्रम शुरू हुआ। इसके बाद यहां पूरा दिन दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर के आसपास प्रसाद की अस्थाई दुकानें सजीं। शहर के इंदिरा कॉलोनी स्थित बाबा रामदेव मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।

