श्री गंगानगरPublished: Jan 21, 2024 09:48:38 pm Submitted by: surender ojha

राम मय हुआ शहर, शोभा यात्रा में उमड़े श्रद्धालु

#Ram ram अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में इलाके में भगवान श्रीराम के प्रति आस्था व्यक्त करने के लिए रामरस शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के अधिकांश इलाकों से करीब डेढ़ किमी इस शोभा यात्रा में कई संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं देवी देवताओं की सचेतन झांकियां आकर्षण का केन्द्र रही। सुबह दस बजे शोभा यात्रा का दौर दुर्गा मंदिर क्षेत्र से शुरू हुआ। वहीं दोपहर करीब एक बजे मीरा चौक से भव्य शोभा यात्रा का आगाज किया गया, दोनों छोर से शोभा यात्रा से शहर में जयश्रीराम के जयघोष लगाए गए। वहीं मंदिरों में विशेष सजावट किए गए। जबकि शहर के मुख्य मार्गो पर विभिन्न संगठनों की ओर से भगवान राम के चित्र वाले द्वार बनाए गए। इधर, सुखाडि़या सर्किल पर कई संगठनों के संयुक्त तत्वावधान में दो सौ फीट लंबे कैनवास पर साठ चित्रकारों ने भगवान श्रीराम के विभिन्न स्वरुपों के मनमोहक चित्र बनाकर राहगीरों को देखने को मजबूर किया। उधर, जिला प्रशासन की ओर से बनाई गई कमेटी ने मंदिरो में सजावट के लिए प्रयास किए हैं। इस बीच नगर परिषद और यूआईटी की ओर से शहर के मुख्य चौक चौराहों पर विशेष लाइटिंग से सजावट की गई। वहीं फायर बिग्रेड की गाडि़यों से सड़कों और डिवाइडरों की धुलाई कराई।