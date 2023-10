आचार संहिता की कहीं सख्ती तो कही दरियादिली

श्री गंगानगरPublished: Oct 11, 2023 11:52:52 pm Submitted by: surender ojha

The code of conduct is sometimes strict and sometimes generous- शिलान्यास और लोकार्पण पट्टिकाओं को ढ़कने की बजाय खुली छोड़ी

आचार संहिता की कहीं सख्ती तो कही दरियादिली

श्रीगंगानगर। विधानसभा चुनाव की आदर्श चुनाव संहिता लग चुकी है लेकिन इस आचार संहिता की पालना कराने के लिए इलाके में कहीं ज्यादा सख्ती दिख रही है तो कहीं दरियादिली अपनाई जा रही है। विकास कार्यो के लिए लगी शिलान्यास और लोकार्पण पट्टिकाओं को ढकने का काम तेज करने के लिए जिला निर्वाचन विभाग ने नगर परिषद और यूआईटी के अधिकारियों की टीम बनाकर फील्ड में भेजा। इन टीमों ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कार्मिकों की मदद से ऐसी शिलालेख को ढकने के लिए स्टीकर, पुराने अखबार, कागज, पेंट आदि का इस्तेमाल किया है।