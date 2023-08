जिला प्रशासन के हाथ में नगर परिषद की फिर कमान

The command of the city council again in the hands of the district administration- उपखंड अधिकारी को नगर परिषद आयुक्त का अतिरिक्त चार्ज भी

जिला प्रशासन के हाथ में नगर परिषद की फिर कमान

श्रीगंगानगर। इसे शहर का संयोग या नगर परिषद का दुर्भाय या फिर राजनीतिक द्वेवषता कहे कि अब फिर से नगर परिषद आयुक्त की कुर्सी बदल गई है। पिछले दस दिनों पहले राज्य सरकार ने आरएएस अधिकारियों की तबादला सूची में आयुक्त कपिल कुमार यादव का स्थान्तरण कर दिया था, उनके स्थान पर अधिकारी नहीं मिला तो सहायक लेखाधिकारी राकेश अरोड़ा को कार्यवाहक आयुक्त का चार्ज दिया गया। अब जिला कलक्टर अंशदीप ने उपखंड अधिकारी संजय कुमार अ्ग्रवाल को आयुक्त का अतिरिक्त चार्ज दे दिया हैं। ऐसे में रिमोट कंट्रोल जिला प्रशासन के अधीन हो गया है। सभापति करुणा चांडक के अब तक 44 माह के कार्यकाल में पन्द्रह बार आयुक्त बदले जा चुके हैं, उपखंड अधिकारी संजय अग्रवाल सौलहवें आयुक्त के रूप में चार्ज संभाल लिया हैं। विदित रहे कि इस नगर परिषद में सभापति करुणा चांडक के देवर अजय चांडक के पांच साल में 10 आयुक्त बदले गए थे, जबकि करुणा चांडक के अब तक सभापति के कार्यकाल में 16 आयुक्त बदले गए हैं।

नगर परिषद में अजय चांडक का 28 नवम्बर 2014 से 2 दिसम्बर 2019 तक पांच साल का कार्यकाल रहा। चांडक की भाभी करुणा चांडक ने 2 दिसम्बर 2019 को सभापति के रूप में अपना कामकाज संभाला। इस परिवार के इन दोनों सदस्यों के सभापति कार्यकाल का समय 104 महीनों का पूरा हो चुका है। इन दोनों सदस्यों के कार्यकाल में अब तक 26 आयुक्त तब्दील हो चुके हैं। इधर, डीएलबी ने नगर परिषद से सचिव विश्वास गोदारा, राजस्व निरीक्षक अंजली शर्मा, राजेश गोठवाल का तबादला कर चुकी हैं। वहीं फायर ऑफिसर पहले ही पदोन्नत होकर उदयपुर जा चुके हैं। ऐसे में नगर परिषद में अधिकारियों के पद खाली हो गए हैं।

इलाके में लंबे समय तक तहसीलदार के पद पर रहे संजय अग्रवाल को अब उपखंड अधिकारी के रूप में लगाया गया हैं। अग्रवाल ने कोरोनाकाल में जिला प्रशासन के अधीन खूब काम किया। इलाके के कई जनप्रतिनिधियों ने इस अधिकारी को दुबारा लगाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए थे। इसे बाद उन्होंने सहायक कलक्टर के रूप में भी काम किया लेकिन पिछले सप्ताह जारी सूची में उन्हें उपखंड अधिकारी बना दिया गया। शुक्रवार को जिला कलक्टर ने आयुक्त की खाली कुर्सी का अतिरिक्त चार्ज भी इस अधिकारी को दिया हैं।

इस बोर्ड में अब इन आयुक्तों का इतना इतना कार्यकाल

अशोक असीजा 13.09.2018 27.02.2019

राजेश कुमार नायक 27.02.2019 से 04.03.2019

मिलखराज चुघ (आरओ) 05.03.2019 से 01.08.19

प्रियंका बुडानिया 02.06.2019 से 03.12.2020

विश्वास गोदारा 17.12.2020 से 2712.2020

लीलाधर बसंल 28.12.2020 से 04.01.2021

प्रियंका बुडानिया 05.01.2021 से 05.01.2021

उम्मेद सिंह रतनू 06.01.2021 से 16.02.2021

सचिन यादव 17.02.2021 से 28.04.2022

विश्वास गोदारा 28.04.2022 से 19.07.2022

मनोज मीणा 20.07.2022 से 29.08.2022

गुरदीप सिंह 30.08.2022 से15.11.2022

कपिल यादव 16.11.2022 से 17.01.2023

विश्वास गोदारा 18.01.2023 से 19.05.2023

कपिल यादव 19.05.2023 से 02.08.2023

राकेश अरोड़ा 02.08.2023 से 11.08.2023

संजय अग्रवाल 11.08.2023 अब तक