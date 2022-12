प्रदेश और शहर में कांग्रेस की सरकार फिर भी ऑफिस का ठिकाना नहीं

The Congress government in the state and the city still does not have an office- कांग्रेस स्थापना दिवस पर विशेष: 42 साल पहले आवंटित हुए भूखंड पर निर्माण कार्य का इंतजार

- कांग्रेस स्थापना दिवस पर विशेष: 42 साल पहले आवंटित हुए भूखंड पर निर्माण कार्य का इंतजार

श्रीगंगानगर. प्रदेश और शहर में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन पार्टी का खुद का स्थाई ठिकाना तक नहीं। जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय का निर्माण चार दशकों से इंतजार कर रहा है। लेकिन यह इंतजार खत्म नहीं हो रहा। यही वजह है कि पार्टी कार्यालय अब तक कागजों में ही चल रहा है। करीब ढाई साल पहले जब प्रदेश में सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सचिन पायलट के बीच विवाद बढ़ा तो पायलट ने जैसे ही इस्तीफा सौंपा तो इसका असर यहां देखने को मिला। यहां तब पार्टी के जिलाध्यक्ष संतोष सहारण सहित जिला कांग्रेस कमेटी की पूरी कार्यकारिणी ने भी त्यागपत्र देकर कांग्रेस ऑफिस को बंद कर दिया। पार्टी कार्यालय तब सहारण के निजी परिसर में चल रहा था। पार्टी के सभी कार्यक्रम वहीं हो जाते थे। नए जिलाध्यक्ष का मनोनयन गत ढाई साल से नहीं हुआ है। इससे कार्यक्रम गुटों में बंटी पार्टी के नेता अपने-अपने स्तर पर कर लेते हैं।

करीब 42 साल पहले 1980 में तत्कालीन विधायक और नगर विकास न्यास के अध्यक्ष राधेश्याम गंगानगर ने सुखाड़िया मार्ग पर बड़ा भूखंड पार्टी कार्यालय के लिए आवंटित करवाया था। न्यास प्रशासन ने इस भूखंड को जिला कांग्रेस कमेटी इंदिरा गांधी भवन के नाम से आवंटित किया, लेकिन कुछ समय बाद इस भूखंड के मालिकाना हक को लेकर मामला कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया। लंबे कांग्रेस कमेटी ने यह भूखंड अपने अधीन लिया। इस भूखंड पर मौजूदा समय में झाड़ियां ही झाड़ियां नजर आ रही हैं। सफाई तक नहीं होने के कारण यह भूखंड निराश्रित जानवरों की शरण स्थली बन गया है। भूखंड की चारदीवारी करवा कर गेट लगवाया गया था लेकिन यह गेट भी कोई उखा़ड़ कर ले गया है। इस स्थल के बाहर टैक्सी स्टैंड का अस्थायी ठिकाना जरूर बन चुका है।

मैंने तो खूब किए प्रयास लेकिन बजट नहीं आया

कांग्रेस के निवर्तमान जिलाध्यक्ष संतोष सहारण के अनुसार कांग्रेस दफ्तर का विवाद पहले कोर्ट में पहुंचा था, बाद में यह निपट गया। पिछले काफी समय से कांग्रेस का भवन निर्माण नहीं हो पाया है। महज चारदीवारी बनाकर छोड़ा गया है। इस भवन के लिए कम से कम डेढ़ करोड़ रुपए का बजट और मंजूरी के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भी अवगत कराया जा चुका है। लेकिन बजट किसी नहीं दिया तो निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। अब उम्मीद है कि यह निर्माण शुरू हो जाएं।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव और जिला प्रभारी जिया उर रहमान का कहना है कि 26 जनवरी तक श्रीगंगानगर में नया जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके बाद जिला मुख्यालय पर पार्टी का खुद का भवन बनाएंगे। इसके लिए लगभग सहमति हो चुकी है। उम्मीद है कि यह निर्माण जल्द ही शुरू होने से अस्थायी ठिकाने की समस्या दूर हो जाएगी। हालांकि निवर्तमान जिलाध्यक्ष से संपर्क कर कार्यक्रम आयोजित करवाए जा रहे है।

जिले में कुल छह विधानसभा क्षेत्र में से कांग्रेस के दो विधायक और एक समर्थित विधायक है। वहीं कुल 9 पंचायत समिति में से आठ तो कांग्रेसी प्रधान हैं जबकि एक प्रधान माकपा से है। जिला प्रमुख तक कांग्रेस का है। वहीं नौ नगर पालिकाओं में पांच पर कांग्रेस का बोर्ड है। नगर परिषद में भी कांग्रेस का बोर्ड है। ऐसे में सत्ता के लिहाज से कांग्रेस हावी है। लेकिन उसका संगठन अब तक कमजोर है। पायलट प्रकरण के बाद जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी भंग हो चुकी है। ऐसे में कांग्रेस के छह विधानसभा क्षेत्र में बारह ब्लॉक है, लेकिन एक भी पदाधिकारी मनोनीत नहीं है। हालांकि पार्टी के अग्रिम संगठन एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सेवादल सक्रिय रूप से जुटा हुआ है। इस संबंध में पूर्व सांसद शंकर पन्नू का कहना है कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते हैं। पन्नू ने दावा किया कि भारत जोड़ो यात्रा से पार्टी को काफी संबल मिला है।

जिला मुख्यालय पर सद्भावनानगर में भाजपा ने भव्य ऑफिस का निर्माण करवाकर छह माह पहले मुहूर्त भी कर लिया है। इस भवन से कांग्रेस ने सबक नहीं लिया है। हालांकि कई कांग्रेसियों ने इसके लिए पार्टी हाइकमान की ढील को वजह बताया है। काफी सालों तक कांग्रेस का दफ्तर पुरानी धानमंडी में दुकान नम्बर एक में संचालित होता रहा, यह दुकान नगर परिषद के पूर्व सभापति दिवंगत जगदीश जांदू की थी। वहां से यह शिफ्ट होकर रवीन्द्र पथ पर पहुंचा, वहां भवन मालिक ने ऑफिस खाली करवा लिया तो इसे रेलवे स्टेशन क्षेत्र केदार चौक के पास एक दुकान में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन वहां भी किराये की दुकान खाली कराने की शिकायतें कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय तक पहुंची तो उसे सूरतगढ़ में एक मकान में शिफ्ट कर दिया, वहां से यह मोती पैलेस में भिजवा दिया। पूर्व विधायक संतोष सहारण को जब जिलाध्यक्ष बनाया तो उन्होंने करीब तीन साल तक इसी पैलेस से कामकाज किया लेकिन पिछले ढाई सालों से जिलाध्यक्ष का पद खाली होने से ऑफिस का कोई अता-पता नहीं है।