SriGanganagar उमड़ी भीड़ और गूंजे म्हारो हेलो सुणो जी रामापीर के जयकारे

The crowd gathered and echoed, hello listen, ji's cheers of Ramapir- लोकदेवता बाबा रामदेव मेले में श्रद्धालुओं ने लगाई धोक

श्री गंगानगर Published: September 05, 2022 01:09:25 pm

श्रीगंगानगर। सूरतगढ़ रोड पर बाबारामदेव मंदिर में लोकदेवता बाबा रामदेव मेले में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। सुबह पांच बजे महाआरती के बाद श्रद्धालुओं की कतार खत्म नहीं हो रही थी। कोरोनाकाल के बाद इस बार मेले में श्रद्धालुओं का उत्साह चौगुणा नजर आया। हर कोई श्रद्धालू एक मिनट में दर्शन करने की उम्मीद कर रहा था कि लेकिन धोक लगाने के लिए एक से सवा घंटे का समय लग रहा था। भीड़ को रोकने के लिए मंदिर प्रबंधन समिति और पुलिस ने बैरीकेट्स लगाकर जगह जगह श्रद्धालुओं का रोका। इस कारण एक साथ मंदिरमें बाबा रामदेव दरबार के आगे भीड़ सीमित रही। प्रसाद चढाने के लिए सेवादारों ने अपनी डयूटियां संभाल रखी थी। पुलिस पहरे में भीड़ एकत्र होने नहीं दी।

वहीं मंदिर परिसर में लोक देवता को रिझाने के लिए अलग अलग भजन मंडलियों ने भजन सुनाए। वहीं पानी पिलाने के लिए कई स्टाल लगाए गए, इन स्टाल पर लोग अपनी प्यास बुझा रहे थे। वहीं कई लोगों ने लंगर भी लगाया तो किसी ने लाप्सी का प्रसाद बांटा। मंदिर के बाहर अस्थायी दुकानेां पर बच्चों और महिलाओं ने जमकर खरीददारी की। कोई खिलौने खरीद कर रहा था तो कोई टैटू बनवाने में मशगूल नजर आया। कोई अपने घरेलू सामान खरीदने के लिए दुकानदार से माल भाव कर रहा था। नमकीन खाद्य सामग्री बेचने की रेहडि़यों पर महिलाओं ने अपनी मनपंसद के व्यंजन खाए। बाबा रामदेव दरबार में प्रसाद चढ़ाने के लिए दुकानदारों ने सुखाडि़या सर्किल से लेकर शिव चौक अस्थायी स्टालें लगाई। नारियल, पतासे, बूंदी, लड्डू, झाडू और नमक की जमकर बिक्री हुई। मान्यता है कि नमक और झाडू चढ़ाने से चर्म रोग खत्म हो जाते है। इस कारण ज्यादातर लोग अपनी मन्नत मांगने के लिए प्रसाद के साथ साथ नमक और झाडू खरीददारी करते नजर आए।

इधर, पुलिस प्रशासन ने सुखाडि़या सर्किल से शिव चौक तक पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। इस कारण वाहनों को सुखाडि़या सर्किल से मीरा मार्ग की ओर से डायवर्ट किया तो शिव चौक पर नई धानमंडी और हनुमानगढ़ रोड से वाहनों की आवाजाही करवाई। पढ़ना जारी रखे

