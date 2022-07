SriGanganagar डेढ़ साल से नहीं उठा पर्दा, कलक्टर बदले तो भूल गए स्मारक

श्री गंगानगर Published: July 28, 2022 12:48:23 pm

श्रीगंगानगर। इलाके की जीवनदायिनी कहे जाने वाले गंगनहर के राजस्थान में प्रवेश स्थल शिवपुर हैड पर स्थापित महाराजा गंगासिंह का स्मारक अधूरा पड़ा हैं। इस स्मारक स्थल पर श्रीगंगानगर के संस्थापक महाराजा गंगासिंह की आदम कद की धातु की प्रतिमा अनावरण होने का इंतजार कर रही है।

वर्ष 2020 में 26 अक्टूबर को शिवपुर हैड पर गंगानगर स्थापना दिवस पर वहां पर्यटन को विकसित करने के लिए महाराजा गंगासिंह का स्मारक बनाने के लिए तत्कालीन जिला कलक्टर महावीर प्रसाद वर्मा ने घोषणा की थी। अधिकारियों और कार्मिकों व जनसहयोग से इस स्मारक का निर्माण शुरू किया गया।

तब नियमित रूप से इस स्मारक स्थल का निरीक्षण भी किया जाता लेकिन तत्कालीन कलक्टर महावीर प्रसाद वर्मा और तत्कालीन एडीएम प्रशासन डा.गुंजन सोनी दोनों अधिकारियों के तबादले होते ही यह निर्माण ठप हो गया।

इन दोनों अफसरों के बाद आए कलक्टर और अन्य अधिकारियों ने इस स्मारक का निरीक्षण करना तक उचित नहीं समझा। यही वजह है कि इस स्मारक स्थल को जिला प्रशासन ने खुद ही भूलने का काम कर दिया है। आसपास बसे लोगों ने इस स्मारक निर्माण के लिए चंदा भी दिया लेकिन उनके समक्ष इस चंदे की राशि का सदुपयोग नहीं हो रहा है।

यहां तक कि महाराजा गंगासिह की 27 फीट ऊंचाई प्रतिमा पर लगाया कवर वीआईपी के आगमन और अनावरण कार्यक्रम की बाट जोह रहा है।

इधर, श्रीगंगानगर से हिन्दुमलकोट के बीच में एक बेहतरीन पर्यटन स्थल बनाने की दिशा में शिवपुर हैड पर नवम्बर 2020 को महाराजा गंगासिंह मेमोरियल निर्माण शुरू कराया था। इसकी सार संभाल सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपी गई थी।

अब तक चालीस लाख रुपए का बजट खर्च हो चुका है। इस स्मारक स्थल पर फिनिंशिंग और चारदीवारी का काम अटका हुआ है।

वहीं गंगनहर के गेस्ट हाउस का नवीनीकरण करवाकर वहां केफेटेरिया पार्क की योजना बनाई थी। इसमें महाराजा गंगासिंह की यादों से जुड़े मेडल, तस्वीरें व इतिहास से संबंधित स्मृति चिन्ह आदि लगाकर इसे एक खूबसूरत म्यूजियम का रूप देना था।

पर्यटन विभाग से 45 लाख रुपए का बजट भी मांगा गया लेकिन यह प्रस्ताव भी सरकारी फाइलों में अटका हुआ है। इस बीच, ग्रामीण युवाओं ने श्रीगंगानगर के भागीरथ कहलाने वाले महाराजा गंगासिंह की प्रतिमा के अनावरण कराने के लिए एकजुटता दिखाई है।

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत श्रीगंगानगर के जिला संयोजक मुकेश गोदारा की अगुवाई में एडीएम सतर्कता को ज्ञापन दिया। गोदारा का कहना था कि इस प्रतिमा के अनावरण पर राजनीति नहीं होने चाहिए। अगले पन्द्रह दिन में जिला प्रशासन अनावरण की प्रक्रिया पूरी नहीं करवाता है तो ग्रामीण खुद इस प्रतिमा का अनावरण करेंगे। पढ़ना जारी रखे

