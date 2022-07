SriGanganagar अमरनाथ हादसा के चौथे दिन पहुंचे शव, एक साथ उठी वधवा दंपती की अर्थी

श्री गंगानगर Published: July 11, 2022 12:37:43 pm

श्रीगंगानगर. अमरनाथ हादसे में जान गंवाने वाले कपड़ा व्यापारी मोहनलाल वधवा और उनकी पत्नी सुनीता वधवा के शव आ खिर चौथे दिन सोमवार को सुबह करीब सात बजे पहुंचे। जी ब्लॉक में उनके निवास स्थान पर पहले से ही रिश्तेदार और परिजन मौजूद थे। ताबूत से आए इन दोनेां शवों को बाहर निकाला गया और गली में ही परिजनों ने दर्शन किए। इसके बाद कल्याण भूमि की ओर से दोनों को अलग-अलग वाहनों से पदमपुर रोड पर कल्याण भूमि में अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया। मोहनलाल वधवा को मु खा ग्नि उनके जेष्ठ पुत्र अपूर्व वधवा और सुनीता वधवा को मुखा ग्नि उनके छोटे बेटे ह र्षित ने की। इन दोनों बेटों के लिए यह क्षण काफी दुखदायी था। इस मौके पर अरोड़वंश समाज के काफी लोग मौजूद थे। वहीं वि भिन्न व्यापारिक संगठनों, धार्मिक और सामाजिक संगठनों के पदा धिकारी इस अंतिम संस्कार के साक्षी बने।

ज्ञात रहे कि दंपती के शव शनिवार रात श्रीनगर से हवाई जहाज से नई दिल्ली लाए गए। लेकिन परिजनों ने जब शव को देखा तो वह किसी और महिला का निकला। नई दिल्ली से यह मामला श्रीनगर पहुंचा तो खोजबीन शुरू हुई। रातभर चली कवायद के बाद यह पता चला कि ताबूत पर नाम की स्लिप लगाते समय चूक हो गई। श्रीनगर से जो शव नई दिल्ली आया था उस पर नाम की स्लिप तो श्रीगंगानगर की सुनीता वधवा की थी। लेकिन शव किसी और महिला का था। अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन डॉ. हरीतिमा ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से मिली जानकारी के बाद बताया कि अमरनाथ गुफा के पास किसी परिचित के शिनाख्त करने के बाद मृतका शव पहले पॉलीबैग में डाला गया और फिर ताबूत में। गड़बड़ी तब हुई जब सुनीता वधवा के नाम की स्लिप किसी दूसरी महिला के ताबूत पर लग गई। इस हादसे में सुनीता वधवा के अलावा उनके पति मोहनलाल वधवा और समधी सुशील खत्री की मृत्यु हो गई थी। इन तीनों के शव शनिवार रात श्रीनगर से नई दिल्ली पहुंचे तब इस गड़बड़ी का पता चला। डॉ. हरीतिमा ने बताया कि सुनीता वधवा का शव श्रीनगर में ही मोर्चरी में रखा हुआ था। घर वालों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए शिनाख्त करवाने के बाद रात सवा आठ बजे की फ्लाइट से शव श्रीनगर से नई दिल्ली रवाना कर दिया गया। जिस महिला का शव शनिवार को सुनीता वधवा समझ कर भेजा गया था उसे नई दिल्ली में एम्स की मोर्चरी में रखवाया गया है। शव बदलने से सुनीता वधवा के पति मोहनलाल वधवा का शव भी नई दिल्ली में रोक लिया गया था। मृतका सुनीता वधवा के भाई राधाकिशन चलाना ने बताया कि शव लेने के लिए जो रिश्तेदार शनिवार को दिल्ली गए थे वह इस गड़बड़ी का पता लगने के बाद वहीं ठहर गए। रविवार देर रात जैसे ही सुनीता का शव नई दिल्ली पहुंचा तो वहां से एम्बुलैंस से दोनों शवों को श्रीगंगानगर लेकर आए।

इधर, जिला मुख्यालय पर वधवा के जी ब्लॉक स्थित आवास पर रिश्तेदारों और परिचितों का जमावड़ा लगा रहा।

