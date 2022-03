श्रीगंगानगर में मिट गई दूरियां और दूर हुए गिले-शिकवे

श्री गंगानगर Published: March 14, 2022 12:46:48 pm

श्रीगंगानगर. लोक अदालत के प्रति न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं ने उत्साह दिखाया तो वहीं आपसी नाराजगी दूर कर राजनीमे से प्रकरणों का निस्तारण के लिए पक्षकार एकमत हुए। जिले के लिए कुल 31 बैंच्स गठित की गई, इसमें राजस्व की 9 बैंच्स का अलग से गठन की हुई। लोक अदालत में 26 हजार 537 प्रकरण सुनवाई के लिए रखे गए। इसमें 12625 प्रकरण प्रिलिटिगेशन के थे। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित कुल 3981 प्र्रकरणों को निस्तारित कर 18 करोड़ 49 लाख 24 हजार 179 रुपए का अवार्ड पारित किया गया।

इससे पहले एडीआर सेन्टर में आयोजित कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण व्यास ने द्वीप प्रज्जवलित से लोक अदालत की शुरुआत की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव एडीजे गजेन्द्र सिंह तेनगुरिया ने बताया कि जिला मुख्यालय पर सैशन स्तर के मामलों की लोक अदालत सैशन जज सत्यनारायण व्यास, मोटरयान दुर्घटना के मामलों की लोक अदालत रमाशंकर वर्मा, पारिवारिक मामलों की लोक अदालत न्यायाधीश दीपक कुमार व एससी/एसटी के प्रकरणों की लोक अदालत विनोद कुमार गुप्ता की ओर से लगाई गई। इसी प्रकार सीजेएम महेन्द्र के.एस. सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या दो कनिका हाण्डा, विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट एनआई कोर्ट संख्या दो निधि बेनीवाल, ग्राम न्यायालय के न्यायाधिकारी नवदीप की अध्यक्षता में लोक अदालतें लगाई।

सचिव तेनगुरिया ने बताया कि बैंक ऋण और बीएसएनएल के प्री-लिटिगेशन स्तर के कुल 138 प्रकरणों का निस्तारण कर 1 करोड़ 97 लाख 82 हजार 511 रुपए की अवार्ड राशि पारित की। इ

सी दौरान लोक अदालत में राजस्व के 172 में से 62 प्रकरणों का निस्तारण किया। वहीं जिला उपभोक्ता मंच के 126 में से 24 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

सैशन जज व्यास और एडीजे संख्या एक राजेश शर्मा ने लोक अदालत के दौरान कई प्रकरणों में दोनेां पक्षों में राजीनामे के लिए प्रयास किए। इसका असर भी दिखा।

पहले एक प्रकरण में एक पक्षकार राजीनामा को तैयार हुआ तो दूसरा पक्षकार पीछे हटने लगा। इस मौके पर सैशन जज का कहना था कि नीयत साफ होनी चाहिए। लेनदेन के विवाद से जुड़े इस प्रकरण के दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने भी इस पहलू को आगे बढ़ाया। आपसी सुलह फिर कराई तो यह प्रयास परिणाम में बदला।

