SriGanganagar परिवार नियोजन में जिले की महिलाओं का दबदबा, पुरुष फिसड्डी

The dominance of the women of the district in family planning, the male laggard- जनसंख्या दिवस पर विशेष: छह साल में 43 हजार से अधिक महिलाओं ने कराई नसबंदी, पुरुषों ने बनाई दूरी, सिर्फ 471 ही पुरुष नसबंदी

श्री गंगानगर Published: July 11, 2022 01:24:46 pm

श्रीगंगानगर. प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण करने में हमारा जिला श्रीगंगानगर पहले पायदान पर आया है। लेकिन परिवार नियोजन के लिए नसबंदी करवाने के मामले में पुरुष अब भी महिलाओं से काफी पीछे हैं। जिले में पिछले छह सालों में नसबंदी ऑपरेशन कराने में महिलाओं का दबदबा रहा है। पूरे जिले में गत छह सालों में 43 हजार 838 महिला नसबंदी ऑपरेशन हुए जबकि पुरुषों ने दूरियां बनाई रखी और सिर्फ 471 पुरुष नसबंदी ऑपरेशन किए गए हैं। जिले को परिवार नियोजन के लिए सोमवार को जयपुर में होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहला पुरस्कार भी मिलेगा। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की राशि और प्रशंसा पत्र शामिल है।

SriGanganagar परिवार नियोजन में जिले की महिलाओं का दबदबा, पुरुष फिसड्डी

जिले के साथ ही जिलास्तर पर पंचायत समिति पदमपुर अव्वल घोषित किया गया है। जबकि अनूपगढ़ सीएचसी में पांच सौ से अधिक नसबंदी हुई लेकिन विभाग के नियमों के अनुसार एक ही सीएचसी यदि तीन साल लगातार पुरस्कार ले रही है तो चौथी बार पहले पायदान पर नहीं आएगी। इस संबंध में पदमपुर को प्रथम आने पर दो लाख रुपए और सीएचसी अनूपगढ़, पीएचसी डूंगरसिंहपुरा, ग्राम पंचायत मिर्जेवाला, चक गणेशगढ़, 12ए, दो एसडी संगीता, 15ओ, 11ईईए, खाटां एवं 18 पी को 50-50 हजार रुपए की नगद राशि का पुरस्कार व प्रशस्ति पत्र मिलेगा।

इस बीच, कोरोनाकाल के बावजूद जिले में नसबंदी ऑपरेशन की रफ्तार कम रही लेकिन थमी नहीं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-2020 में जहां कुल 8117 नसबंदी ऑपरेशन हुए। वहीं वर्ष 2020-2021 में यह संख्या घटकर जरूर 5099 नसबंदी ऑपरेशन और वर्ष 2021-2022 में 6288 नसबंदी हुई है। इधर, मुख्यमंत्री की ओर से वित्तीय वर्ष 2022-23 में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में अब हर जिले में लागू की गई है। इस योजना के तहत महिला की दूसरी संतान के जन्म पर पांच चरणों में 6 हजार रुपए का नकद लाभ दिया जाता है। इसमें ऐसी सभी महिलाओं को पात्र लाभार्थी माना जाएगा, जो एक अप्रेल 2022 को या उसके बाद द्वितीय संतान के लिए गर्भवती है। पहली किश्त गर्भावस्था जांच व पंजीकरण करवाने पर 1 हजार, दूसरी 2 प्रसव पूर्व जांचें पूरी करवाने पर 1 हजार, तीसरी बच्चे के जन्म (संस्थागत प्रसव) करवाने पर 1 हजार, चौथी बच्चे के 105 दिन की उम्र तक सभी टीके लगने व जन्म पंजीकरण होने पर 2 हजार एवं पांचवीं किश्त दो संतान के बाद दंपती की ओर से स्थायी परिवार नियोजन अपनाने पर 1 हजार कुल पांच किश्तों में व्यक्तिगत जन आधार से जुड़े बैंक खाते में किया जाएगा।

डिप्टी सीएमएचओ डा.मुकेश मेहता के अनुसार बच्चों की अच्छी परिवरिश के लिए छोटा परिवार सुख का आधार है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में राजस्थान में जन्मदर 2.4 से घटकर 2 पर आ गई है। इसमें परिवार नियोजन संसाधन के उपयोग का प्रतिशत और नसबंदी कराने के लिए लोग जागरूक हुए हैं। पिछले एक दशक से यह बदलाव आया है। इसकी बदौलत जिले में 72 प्रतिशत दंपती सीमित परिवार के पक्ष में आया है। विकसित देशों की राह के लिए यह जरूरी भी है।

नसबंदी का गणित

वित्तीय वर्ष महिला पुरुष

2016-17 8317 118

2017-18 7918 086

2018-19 8265 086

2019-20 8061 078

2020-21 5047 052

2021-22 6229 059

कुल योग 438438 471 पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें