#lunar eclipseचन्द्रग्रहण की आहट से बंद हुए मंदिरों के कपाट

श्री गंगानगरPublished: Oct 28, 2023 06:06:06 pm Submitted by: surender ojha

The doors of temples closed due to the sound of lunar eclipse- शरद पूर्णिमा दिन में मनाई, शाम चार बजे के बाद पसरा सन्नाटा

श्रीगंगानगर के पुरानी आबादी के मंदिर में बंद पड़ा कपाट

#lunar eclipseआश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर शनिवार को शरद पूर्णिमा चंद्र ग्रहण का साया है। पूर्णिमा शनिवार को सुबह 4 बजकर 17 मिनट पर शुरू होकर रविवार को दोपहर 1 बजकर 53 मिनट तक होगी। शनिवार आधी रात के बाद करीब 1:14 बजे से मध्य रात्रि 2:28 बजे तक चन्द्र ग्रहण रहेगा। ऐसे में चन्द्र ग्रहण का सूतक शनिवार शाम चार बजकर चौदह मिनट से शुरू हो गया। सूतक काल में मंदिरों के कपाट बंद हो गए। शाम जैसे चार बजे तो मंदिरों के पुजारियों ने कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पुरानी आबादी के खेतरपाल मंदिर में शाम चार बजे कई महिलाएं धोक लगाने आई तो पुजारी चंद मिनट का समय दिया। अमूमन तौर पर शरद पूर्णिमा पर मंदिरों में विशेष आयोजन होते हैं तो घरों में लोग खीर बनाकर चांदनी में रखते हैं। इधर, मंदिरों में सुबह पांच बजे से शाम चार बजे तक धोक लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। बालाजी धाम, एल ब्लॉक हनुमान मंदिर, हनुमानगढ़ रोड पर संकट मोचक हनुमान मंदिर, पदमपुर क्षेत्र चानणा धाम में श्रद्धालुओं ने परिवार सहित धोक लगाई। इलाके के अधिकांश मंदिरों में को भी धोक लगाने का दौर चला।

इस बीच, ज्योतिष आचार्य शिवदयाल शास्त्री के अनुसार शरद पूर्णिमा पर खण्डग्रास चंद्रग्रहण उपच्छाया शनिवार मध्यरात्रि 11:30 बजे प्रारंभ होगी। चन्द्र ग्रहण शनिवार की आधी रात के उपरांत 29 अक्टूबर की तिथि लगते ही रात को 1:14 बजे से मध्यरात्रि 2:28 बजे तक रहेगा। उपच्छाया का अंत रात्रि 3:58 बजे होगा। ग्रहण उपच्छाया अवधि स्पर्श से अंत तक कुल 4 घंटे 25 मिनट और ग्रहण प्रारंभं से मोक्ष 1 घंटा 14 मिनट है । सूतक पूरे देश में मान्य होगा। सूतक काल शनिवार शाम 4:14 बजे शुरू होगा। ग्रहण ग्रस्त काल में बालक, वृद्ध और रोगी जनों को छोडकर सूतक के समय भोजन, शयन, मूर्ति पूजा निषेध है। ग्रहण अवधि में दान पूजन, हवन विशेष फलदायी है। गर्भवती स्त्री को शांत भाव से ईश्वर व मां दुर्गा का कीर्तन-भजन करना उत्तम हैं। मोक्ष के बाद अन्न वस्त्र आदि दान करने के पश्चात स्नान जरूर करना चाहिए।