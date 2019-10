अंतरराष्ट्रीय नगर कीर्तन में उमड़ा आस्था का समन्दर

नानक आया-नानक आया, संगता दे विच नानक आया, सतनाम-सतनाम वाहे गुरु-वाहे गुरुजी, सतगुरु अज हो गए दीदारे जैसे भजन गाती भाव-विभोर संगत। अंतरराष्ट्रीय नगर कीर्तन के आगमन पर सोमवार को ऐसे कितने ही नजारे नजर आए।