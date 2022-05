SriGanganagar जनता की बजाय जनप्रतिनिधियों पर सरकार मेहरबान

श्री गंगानगर Updated: May 29, 2022 11:38:20 pm

SriGanganagar श्रीगंगानगर। राज्य सरकार ने प्रदेश के बजट में जनता को भले ही रियायत दी हो या नहीं लेकिन अब जनप्रतिनिधियों की सुविधा देने के लिए सरकार मेहरबान हो गई हैं। सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को सुविधा देने की घोषणा के साथ साथ संबंधित विभागों ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जिला प्रमुख और पंचायत समिति प्रधानों के लिए नए वाहन खरीदने की अनुमति दी गई है। वहीं शहरी क्षेत्र के स्थानीय निकाय के अध्यक्षों का मासिक भत्ता बढ़ा दिया हैं।

राज्य के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने जिला प्रमुखों और पंचायत समिति के प्रधानों को नए वाहन खरीद की मंजूरी दे दी हैं। शासन सचिव नवीन जैन की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि जिला प्रमुख को टाटा सफारी एक्सएम मॉडल और पंचायत समिति के प्रधानों के लिए बोलेरो एलएक्स 2 डब्ल्यूडी बीएस-6 मॉडल वाहन सक्षम स्तर पर क्रय कर सकेंगे। इसके लिए वित्त विभाग की ओर से मंजूरी पहले से मिल चुकी हैं। इस आदेश में यह भी बताया गया है कि वर्ष 2019 में नवसृजित 57 पंचायत समितियों के कार्यालय उपयोग के लिए नवीन वाहन के क्रय के संबंध में एमएलए लैण्ड अथवा अन्य किसी योजना जिसमें वाहन क्रय किया जाना अनुमत हो, से नवीन वाहन क्रय किए जाने की स्वीकृति रहेगी। इस आदेश से जिला मुख्यालय पर जिला प्रमुख व श्रीगंगानगर पंचायत समिति प्रधान के लिए नए वाहन की खरीद की जाएगी। वहीं जिले में सूरतगढ़, सादुलशहर, श्रीकरणपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़, घड़साना, श्रीविजयनगर पंचायत समिति प्रधानों के लिए नए वाहन खरीद की उम्मीद जगी हैं।

इस बीच स्वायत्त शासन विभाग ने नगर परिषद सभापति और नगर पालिकाओं के अध्यक्षों के मासिक भत्तों में इजाफा किया है। डीएलबी के निदेशक ह्रदेश कुमार शर्मा ने आदेश जारी कर बताया कि नगर परिषद सभापति को अब हर माह 14 हजार 400 रुपए और पालिकाध्यक्ष को 9 हजार रुपए मासिक भत्तों के रूप में मिलेंगे। वहीं नगर निगम के मेयर को 24 हजार रुपए मासिक भत्ता देय होगा। इससे जिला मुख्यालय पर नगर परिषद सभापति के अलावा जिले में सूरतगढ़, अनूपगढ़, श्रीविजयनगर, केसरीसिंहपुर, रायसिंहनगर, पदमपुर, श्रीकरणपुर, गजसिंहपुर, सादुलशहर, लालगढ़ जाटान पालिका अध्यक्षों को इस नए आदेश से फायदा होगा। वहीं कुछ दिन पहले वार्ड पार्षदों का मासिक मानदेय में बढ़ाया जा चुका है। नगर परिषद के पार्षदों को मानदेय 3120 रुपए और नगर पालिका के पार्षदों का मानदेय 2200 रुपए मासिक कर दिया हैं। जबकि नगर निगम के पार्षदों का मानदेय 4500 रुपए मासिक कर दिया गया। पढ़ना जारी रखे

