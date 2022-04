SriGanganagar मेहनकश सिंधी कौम ने इलाके में बनाई अपनी पहचान

श्री गंगानगर Published: April 18, 2022 10:29:54 am

The hardworking Sindhi community made its mark in the area श्रीगंगानगर। पुज्य पंचायत सिंधी समाज की ओर से भगवान झूलेलाल को समर्पित चेटीचंड उत्सव गगन पथ पर अमर पैलेस में आयोजित किया गया। इस दौरान वक्ताओं का कहना था कि सिंधी समाज मेहनतकश कौम है। अपने मेहनत के बलबूते पर इस इलाके में समाज ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। The hardworking Sindhi community made its mark in the areaकोरोनाकाल से हर वर्ग को परेशानी उठानी पड़ी। रोजगार पर सीधा असर पड़ा है।

लेकिन कोरोनाकाल बीतने के बाद अब युवाओं को अब अधिक सजग और चौकस होने की जरुरत है। ताकि समाज को नई दिशा मिल सके। देश के विभाजन के बाद सिंधी कौम ने अपने व्यापार के बलबूते पर अपने साथ साथ इस इलाके में भी व्यापार को नए आयाम दिए है। इस मौके पर समाज के अध्यक्ष दौलतराम देसानी का कहना था कि समाज मोतियों की माला में एक सूत्र में पिराये हुए है।

Sindhi community समाजहित में काम करने की जरुरत है। सचिव किशन ज्याणी ने शिक्षा के क्षेत्र में युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने की सलाह दी। इस दौरान मध्यप्रदेश के कटनी से आई पालक मंडली ने भजन संध्या के दौरान भगवान झूलेलाल को रिझाया। वहीं युवा नारी शक्ति, महिला मंडली और सिंधी युवा संगठन की टीम ने कार्यक्रम में अपनी अपनी डयूटियां निभाई।Sindhi community

श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले से आए समाज के लोगों ने अपने अनुभव भी सांझा किए। इससे पहले कार्यक्रम में विधायक राजकुमार गौड़ का कहना था कि मेहनतकश सिंधी समाज ने व्यापार में अपनी अनूठी पहचान बनाई है। वही समाज के रमेश मूलवानी, टेकचंद लालाणी, प्रेम अनुपाणी, हेमंत बजाज आदि ने भी विचार व्यक्त किए। इस मौके पर संगरिया, पीलीबंगा, नोहर, भादरा, हनुमानगढ़, रावला, अनूपगढ़, घड़साना, केसरीसिंहपुर, करणपुर, पदमपुर, गजसिंहपुर आदि मंडियों से समाज के काफी लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बने।

