आखिरकार भारत-पाक बॉर्डर पर हेरोइन तस्करी का मुख्य आरोपी गिरफ्तार

The main accused of heroin smuggling finally arrested on the Indo-Pak border जिला स्तर का था टॉप वांटेड अपराधी, पाक से फेंके गए छह में से पांच पैकेट तस्करों ने किए कैच, पर एक तारबंदी में गिरा तो खुला राज