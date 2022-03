बदलेगा हॉस्पीटल का मुख्य गेट, बनेगी डबल रोड

श्री गंगानगर Published: March 04, 2022 12:06:06 pm

श्रीगंगानगर. मेडिकल कॉलेज के निर्माण के दूसरे चरण में राजकीय जिला चिकित्सालय का मुख्य गेट को करीब बीस से बाइस फीट चौड़ा किया जाएगा। चिकित्सालय के मुख्य गेट से लेकर एमरजैसी तक मौजूदा सडक़ को डबल रोड बनाने की तैयारी हो चुकी है। यह सडक़ करीब 18 फीट चौड़ी हो सकेगी।

दो मीटर का डिवाइडर बनाया जाएगा ताकि यातायात व्यवस्था बनी रही। वहीं हॉस्पीटल के एमरजेंसी तक पहुंचने के लिए यह मार्ग सुविधाजनक हो सकेगा। इस नए निर्माण के कारण मौजूदा आयुष भवन और मुख्य गेट पर लगी एटीएम मशीन को हटाया जाएगा।

आयुष भवन को तोडऩे की प्रक्रिया इसी महीने या अगले माह के प्रथम सप्ताह शुरू हो सकती है। हालांकि चिकित्सालय प्रबंधन ने दूसरे चरण में इस आयुष भवन को हटाने की बात कही है।

लेकिन मेडिकल कॉलेज निर्माण करने वाली एजेंसी राजस्थान स्टेट रोड डेवलेपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएसआरडीसीसी) प्रोजेक्ट डायरेक्टर डा.वीके सिंगल ने दावा किया कि कॉलेज निर्माण के लिए एक माह में आयुष भवन, मुख्य गेट और मुख्य गेट से सटे पार्क को आधा हिस्सा हटाने की कवायद शुरू की जाएगी।

इस बीच मेडिकल कॉलेज की कार्यकारी एजेंसी आरएसआरडीसीसी के हस्तक्षेप से राजकीय जिला चिकित्सालय के मुख्य गेट के अंदर से पीएमओ ऑफिस तक लग रही इंटरलोकिंग टाइल्स बिछाने का काम रोक दिया हैं।

आरएसआरडीसीसी का कहना था कि इस टाइल्स बिछाने का कोई औचित्य नहीं हैं। करीब एक माह बाद फिर से टाइल्स की जगह डबल रोड बनेगी। इस पर गुरुवार को पीएमओ डा.बलदेव सिंह चौहान और उपनियंत्रक डा.प्रेम बजाज ने तकनीकी अधिकारियों के साथ टाइल्स बिछाने की प्रक्रिया को रोका और ठेकेदार को इन टाइल्स को अन्य जगह बिछाने के निर्देश दिए।

इस बीच, पीएमओ बलदेव सिंह चौहान ने बताया कि टाइल्स बिछाने के कार्य को रोक दिया गया हैं। एटीएम मशीन को हटाने के लिए संबंधित बैंक प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है। आयुष भवन को हॉस्पीटल परिसर में नए ब्लॉक की बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा।

पार्किग स्थल भी हटाया जाएगा। पार्क का आधा हिस्सा नई रोड के काम में आएगा। हॉस्पीटल के प्रशासनिक ब्लॉक के आगे छज्जा भी नई रोड में आने की संभावना है। चौहान ने दावा किया कि मेडिकल कॉलेज के दूसरे चरण में रोगियों के लिए पर्ची का काउण्टर और नई पार्किग जगह बनाई जाएगी।

