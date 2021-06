पंजाब से नहरों में आ रहे दूषित पानी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुनवाई हुई तो मिलेगी राहत

The matter of contaminated water coming into the canals from Punjab is now in the Supreme Court- लॉ स्टूडेंट् मुदित नागपाल ने लगाई पत्र याचिका .