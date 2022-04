SriGanganagar चिकित्सक समुदाय अब अलग-अलग राह पर

श्री गंगानगर Updated: April 03, 2022 12:37:47 am

श्रीगंगानगर। दौसा जिले के लालसोट की डा.अर्चना शर्मा के खुदकुशी प्रकरण में इलाके के चिकित्सक समुदाय चौथे दिन आंदोलन को लेकर दो गुटों में बंट गए।

एक गुट का कहना था कि जब राज्य सरकार ने दौसा के एसपी, लालसोट थानाधिकारी और डीएसपी को निलबिंत कर दिया है तो आंदोलन को आगे बढ़ाने का औचित्य नहीं है। उससे पहले सरकार के निर्देश पर डा. शर्मा के मामले में लगी धारा 302 को भी हटा लिया गया है। SriGanganagar जयपुर के चिकित्सकों ने भी अपना कामकाज शुरू कर दिया है तो फिर इस आंदोलन को अब विराम देना चाहिए।

लेकिन दूसरे गुट के चिकित्सकों ने बीच मंझधार में इस आंदोलन को वापस लेने से किरकिरी होगी। ऐसे में उन लोगों को अधिक प्रोत्साहन मिलेगा जिससे यह पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ था। इस दूसरे गुट ने आंदोलन को आगे बढ़ाने और प्रदेश स्तर पर आईएमए के निर्णय होने तक इस चालू रखने की बात कही।

इन दोनों गुटों में ने सोमवार तक अपने अपने मुद़दे हॉल्ड पर रखे। इस बीच, दूसरे गुट के समर्थन में कई सामाजिक संगठनों ने सुखाडिय़ा सर्किल पर भारत माता चौक पर कैंडल मार्च और श्रद्धाजंलि सभा का आयोजन किया।

इसमें SriGanganagar इलाके के विधायक राजकुमार गौड़ के अलावा डा.पीयूष राजवंशी, संयुक्त व्यापार मंडल अध्यक्ष तरसेम गुप्ता, ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मवीर डूडेजा, सर्राफा संघ के अकुंर मिगलानी, कैमिस्ट एसोसिएशन के ओमी मितल के अलवा एक प्रयास संस्था, भारत विकास परिषद, अखिल राजस्थान वैश्य सममेलन संस्था, रोटरी कलब के अलावा विभिन्न दवा विक्रेताओं के संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए।

आईएमए के अध्यक्ष डा.सुभाष राजोतिया आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते है ताकि इलाके में भी ऐसी ताकतें कमजोर हो जाएं जो किसी भी हॉस्पीटल में रोगी के मरने के बाद वहां हंगामा करती है।

दूसरी ओर सचिव डा.हरीश रहेजा का मानना था कि लंबे समय तक प्राइवेट हॉस्पीटल की ओपीडी को बंद नहीं किया जा सकता। यह आंदोलन अब समाप्त हो चुका है।SriGanganagar लेकिन जनता में चिकित्सका डा. शर्मा की घटनाक्रम को लेकर जागरूकता अभियान की मुहिम जारी रहेगी। इससे पहले आईएमए की ओर से इंदिरा वाटिका से वाहन रैली निकाली गई।

यह रैली बाजार से वापिस भारत माता चौक पर आई। वहां चिकित्सकों और अन्य संगठनों के पदाधिकारियों ने अपने अपने अपने विचार व्यक्त किए। डा.शर्मा को न्याय दिलवाने के संबंध में कई स्लोगन लिखे बैनर चिकित्सकों ने अपनी कारों पर लगाए हुए थे। इस दौरान डा. राकेश छाबड़ा, डा. सुनीता लालगढिय़ा, डा. अभिषेक मय्यर, डा. संदीप सिहाग, डा. योगेश शर्मा, डा. रविन्द्र, डा. सुनील अग्रवाल आदि मौजूद थे।

आईएमए अध्यक्ष ने बताया कि रविवार को आंदोलन के पांचवें दिन चिकित्सकों की एक बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में आंदोलन के बारे में अंतिम निर्णय किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश स्तरीय संगठन के पदाधिकारियों से भी फोन पर मार्गदर्शन मांगा जाएगा ताकि इस मामले में इलाके के चिकित्सकों की भूमिका अब आगे कैसी रहेगी।

