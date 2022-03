राजस्थान में राजनीति का मिजाज अलग, आप दौड़ में नहीं

श्री गंगानगर Published: March 27, 2022 03:00:25 pm

श्रीगंगानगर। इलाके में संगठन को मजबूत करने के लिए पन्ना प्रमुख अभियान का श्रीगणेश करने आए भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनियां का कहना है कि राजस्थान में राजनीति का मिजाज अन्य प्रदेशों के मुकाबले अलग हैं। पंजाब में आम आदमी पाटी के राजस्थान में सक्रिय होने के सवाल पर प्रदेशाध्यक्ष ने सिरे से नकार दिया और बोले कि प्रदेश में मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच रहेगा।

राजस्थान में राजनीति का मिजाज अलग, आप दौड़ में नहीं

BJP State President Satish Poonia said, everything is secondary in front of Modi

पत्रिका: दिल्ली के बाद पंजाब में भी आप आ चुकी हैं। पंजाब से सटे श्रीगंगानगर और हनुमानगढ जिले में भी आम आदमी पार्टी ने संगठन तैयार करना शुरू कर दिया हैं। ऐसे में भाजपा के लिए आप कांटेदार टककर देगी।

प्रदेशाध्यक्ष: ऐसा नहीं हैं। पंजाब और दिल्ली में राजनीतिक अलग तरह की हैं। राजस्थान में एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा की सरकारें बनती आ रही हैं। इस कारण हमें नहीं लगता कि आप कहीं भी किसी भी राजनीति दल को टक्कर दे। BJP State President Satish Poonia said, everything is secondary in front of Modi

पत्रिका: जिस तरीके से पंजाब में पुराने और चर्चित चेहरों को वोटरों ने घर बिठा दिया है, उस तर्ज पर भाजपा भी आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी को टिकट देगी।

प्रदेशाध्यक्ष= यह सही है कि पहले एक दौर था जब साठ साल प्लस आयु के जिलाध्यक्ष, प्रदेशाध्यक्ष, विधायक या सीएम जैसे पदों पर लोग चुने जाने थे लेकिन अब यह दौर समाप्त हो गया हें। अब युवाओं को मौके भी मिल रहे है और हर राजनीतिक दल युवा चेहरे को आगे भी बढ़ा रहा हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी की विचारधारा वाले युवाओं पर फोकस रहेगा।

पत्रिका: आगामी विधानसभा का चुनाव सतीश पूनियां या वसुधंरा राजे में से किस चेहरे पर लड़ा जाएगा।

प्रदेशाध्यक्ष: सबसे बड़ा चेहरा भाजपा में पीएम नरेन्द्र मोदी हैं। मोदी के बलबूते पर चुनाव लड़ा जाएगा। इस चेहरे के आगे सब गौण हैं। BJP State President Satish Poonia said, everything is secondary in front of Modi

पत्रिका: भाजपा के हर विज्ञापन या होर्डिग्स या बैनर से वसुधंरा राजे की फोटो या नाम गायब कर दिए गए हैं। यह बात आखिर क्या हैं। साफ साफ जवाब दे आप।

प्रदेशाध्यक्ष: ऐसी कोई विरोध धरातल पर कुछ नहीं है। सोशल मीडिया या विज्ञापन में यह बातें चर्चा का विषय बनी रहती हैं। हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं हैं। SriGanganagar

पत्रिका: कांग्रेस का आरोप है कि Kashmir Files कश्मीर फाइल्स फिल्म के माध्यम से भाजपा धर्म के नाम पर देश का माहौल बिगाडऩे का प्रयास कर रही हैं। इस संबंध में संगठन के प्रदेश मुखिया होने के नाते बताएं आप।

प्रदेशाध्यक्ष: कश्मीरी पंडितों के साथ हुई घटनाओं को Kashmir Files फिल्म में कुछ बातों और मर्यादित शब्दों में आईना दिखाने का प्रयास किया हैं। कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। ऐसी हर घटनाओं को बयां करती Kashmir Filesफाइल्स फिल्मों के माध्यम से सामने आनी चाहिए। देश में दंगे करवाकर कांग्रेस सत्ता करती आई है लेकिन अब यह दौर समाप्त हो। कांग्रेस की हकीकत को फिल्म के माध्यम से बताना गलत नहीं है। कांग्रेस के पेट में मरोड़े पडऩे लगे हैं

