मौसम का मिजाज बदला, बरसात से फिर बढ़ी ठंड

The mood of the weather changed, due to rain, the cold again increased- श्रीगंगानगर में सीवर प्रभावित इलाके में बिगड़ी चाल

श्री गंगानगर Published: March 02, 2022 11:38:49 pm

श्रीगंगानगर. इलाके में बुधवार शाम को एकाएक मौसम में बदलाव आया। हालांकि दोपहर बाद बादलों ने डेरा डाल लिया था। शाम करीब साढ़े सात बजे हल्की बूंदाबादी होने लगी। करीब चालीस मिनट बूंदाबांदी के बाद बरसात ने जोर पकड़ा लेकिन हवाएं चलने के कारण फिर से मौसम साफ हो गया। एकाएक बरसात से बाजार में लोग अपने घरों की ओर रवाना हो गए। इस बरसात से पहले ही ब्लॉक एरिया, पुरानी आबादी और जवाहनगर एरिया में चार माह पहले अस्सी लाख रुपए के बजट से सडक़ों पर लगे पेचवर्क उखड़ चुके है। मुख्य नालों की समुचित सफाई नहीं होने के कारण पानी सडक़ों पर ओवर$फलो होने लगा। मशीन से गडढ्े की डिसिल्टिंग इस बीच नगर परिषद प्रशासन ने पुरानी शुगर मिल गडढे में जेसीबी और क्रेन के माध्यम से डिसिल्टिंग कराने का काम शुरू करवाया। परिषद के स्वास्थ्य अधिकारी देवेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि जब तक इस गडढ़े का लेवल कम नहीं होगा तब तक शहर के नालों से पानी की निकासी नहीं हो पाएगी। ऐसे में इस गडढ़ा क्षेत्र को खाली करवाया जा रहा है। लेवल नीचे होते ही इस गडढ़े में पानी का प्रवाह अधिक होगा।

शहर को इस बार उम्मीद थी कि नगर परिषद का नया बोर्ड कुछ खास काम करेगा, नई मिसाल बनाएगा यह बोर्ड। लेकिन रवीन्द्र पथ के नाले को तोडकऱ रामभरोसे छोडऩे से यह संकेत दे दिए थे कि सभापति का चेहरा बदला है ढर्रा नहीं। शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक आवाजाही के लिए एक भी रास्ता साफ नहीं है। हर साल करोड़ों रुपए का बजट नगर परिषद प्रशासन यह दावे करते हुए खर्च कर रहा है कि शहर में सफाई और पानी निकासी के लि जनता को परेशानी नहीं होगी। करीब नौ साल पहले एक दानदाता ने अपनी जेब से दस करोड़ रुपए की राशि का चेक यह कहते हुए नगर परिषद को सौंपा ताकि शहर में ड्रेनेज व्यवस्था बनाई जा सके। लेकिन सात साल तक यह व्यवस्था बनाने में जब नगर परिषद फेल रहा तो उस दानदाता ने अपनी दान राशि ब्याज सहित करीब बारह करोड़ की राशि वापस ले ली। इस बार निकाय चुनाव, विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी शहर में पानी निकासी का मुद्दा हावी रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव बीतने के चौदह माह और निकाय चुनाव के ढाई माह और लोकसभा चुनाव के नौ माह बाद भी स्थिति बदली नहीं हष्ै। अब भी मामूली बरसात से पानी निकासी नहीं होने के कारण टैंकरों से मदद लेनी पड़ रही है। यदि व्यवस्था बदलने में नाकाम है तो फिर नगर परिषद का संचालन किस आधार पर किया जा रहा है।

