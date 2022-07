SriGanganagar हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजे शिवालय

The pagoda resonated with the chants of Har Har Mahadev- सावन के पहले दिन शिवभक्तों में उत्साह, जलाभिषेक की मची हौड़

श्री गंगानगर Published: July 14, 2022 04:24:46 pm

श्रीगंगानगर। सावन के पहले दिन गुरुवार को जिले के शिवालयों में शिवभक्तों में जलाभिषेक करने की हौड़ लगी रही। अल सबेरे से ही मंदिरों में बम बम भोलेनाथ के जयघोष लगने लगे। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक व जलाभिषेक कर मन्नतें मांगी। श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, धतुरा आदि चढ़ाएं। इस दौरान हर-हर महादेव, बम बम भोले के जयकारों से वातावरण शिवमय हो गया।

नेहरू पार्क के पास प्राचीन शिवालय में सुबह से ही श्रद्धालु जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक के लिए लाइन में लग गए थे। शिवालयों में दिनभर हर-हर महादेव का बोल गूंजता रहा। इस दौरान पूरा शहर शिवमय नजर आया। सुबह से ही मंदिरों में भगवान भोलनाथ का दूध, दही, शहद, गंगाजल, चंदन से अभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ को 108 बेल पत्र व धतूरा चढ़ा कर भी श्रद्धा प्रकट की।

इसी तरह चहल चौक के गौरीशंकर मंदिर, जगदम्बा अंध विद्यालय में नागेश्वर मंदिर, एल ब्लॉक के हनुमान मंदिर, पुरानी आबादी के गणेश मंदिर, हाउसिंग बोर्ड के शिव मंदिर, एसएसबी रोड पर शिव भोले नाथ मंदिर, पदमपुर रोड पर कल्याण भूमि में भूतनाथ मंदिर, पदमपुर रोड पर ही ओउम नम: शिवाय मंदिर, इंदिरा कालोनी के दुर्गा मंदिर, आदर्श कॉलोनी में दुर्गा मंदिर, अग्रसेननगर चौक के पास शिव मंदिर के अलावा बीझंबायला में शिव मंदिर सहित ग्रामीण अंचलों के शिवालयों में शिवभक्तों की भीड़ लगी रही। काफी लोगों ने व्रत भी रखा।

इस दौरान प्राचीन शिव मंदिर में श्रद्धालुओं ने साज की ताल पर भगवान शिव के भजनों से माहौल भक्तिमय कर दिया। कोरोना काल के कारण पिछले दो ढाई साल से मंदिरों में जलाभिषेक की रोक थी लेकिन इस बार श्रद्धालुओं ने अपनी इच्छा अनुसार जलाभिषेक किया।

इस बीच, पंडित शिवदयाल शास्त्री ने बताया कि बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। भगवान को चढ़ाने के लिए श्रद्धालुओं ने बेलपत्र और फूल, मालाएं खूब खरीदी। शिवालयों में बाहर बच्चों से लेकर बड़ों तक बेलपत्रों की बिक्री करते रहे, वहीं भगवान को दूध चढ़ाने के लिए लोग बाजार में मिलने वाले दूध पर अधिक निर्भर रहे।

