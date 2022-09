SriGanganagar भीड़ में जाने से पहले मास्क लगाने का चलन बढ़ा

The practice of applying mask before going to the crowd increased- विश्व रोगी सुरक्षा दिवस पर विशेष: कोरोना के बाद इलाके में बना सुरक्षा चक्र

श्री गंगानगर Published: September 16, 2022 08:54:33 pm

श्रीगंगानगर। इलाके में मास्क के प्रति चलन अब तक कम नहीं हो पाया है। करीब दो साल पहले चिकित्सालय में चिकित्सक या चिकित्सा कर्मियों के चेहरे पर मास्क पहनने को मिलते थे लेकिन अब यह आम आदमी भी इस्तेमाल करने लगा है। इस साल कोरोना का संक्रमण नहीं हो लेकिन कोरोना से मिले सबक की पालना अब तक हो रही है। कई युवाओं ने तो संक्रमण से बचाव के लिए भीड़ में मास्क पहनना अब तक नहीं छोड़ा है। बस या फिर ट्रेन से सफर करने के दौरान मास्क पहनने की कईयों की आदत बन गई है। यहां तक कि कई लोग तो चिकित्सालय में प्रवेश करने से पहले मास्क का इस्तेमाल करते है।

संक्रमण के प्रति बढ़ी जागरूकता भले ही कोरोना ने दी हो लेकिन इसका असर अब तक हो रहा है। वहीं नर्सिग स्टाफ या चिकित्सक के साथ साथ घर पर बीमार रोगियों के परिजन भी ड्रेसिंग के दौरान संक्रमण से बचाव के लिए दस्ताने का इस्तेमाल करने लगे है। इधर, दवा दुकानों पर कोरोनाकाल में जिस तेजी से मास्क और दस्ताने बिके उतने अब नहीं बिकते लेकिन यह खरीददारी अब तक बंद नहीं हो पाई है। हर दवा की दुकान पर अब मास्क, दस्ताने और सैनेटाइजर आसानी से उपलब्ध हो रहे है, कोरोनाकाल से पहले चुनिंदा दुकानों पर यह सामान मिलता था।------ घरों में भी रक्तचाप जांचने के उपकरणइलाके में रोग के प्रति लोग अधिक जागरूक हुए है। खासतौर पर कोरोनाकाल ने यह मंत्र दे दिया कि खुद की सुरक्षा पहले जरूरी है। अब तक घरों में बुखार या पैनकीलर दवा ही रखी जाती थी लेकिन रक्तचाप या ऑक्सीजन जांचने के यंत्रों ने स्थान लिया है। कोविड से पहले चिकित्सालय या क्लीनिक पर रक्तचाप या ऑक्सीजन मापने या जांचने के यंत्र खरीदे जाते थे लेकिन अब लोग अपने घरों में बुखार मापने के लिए थर्मामीटर के अलावा रक्तचाप जांचने के लिए मशीन, अंगुली में दबाकर रखकर ऑक्सीजन मापने के उपकरण की खरीददारी का चलन बढ़ा है। जिला कैमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष राजा चुघ का कहना है कि पिछले दो सालों में इलाके में लाेागों का संक्रमण और रोगों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। घरों में रोगियों के उपचार के दौरान लोग सावचेत होते हुए दस्ताने, मास्क और विभिन्न जांच उपकरण की खरीदने लगे है। इधर, युवा वरुण का कहना है कि वह अब भीड़ में जाता है तो मास्क का इस्तेमाल करता है। बाइक के लिए हेलमेट जरूरी है तो भीड़ में मास्क भी स्वास्थ्य के प्रति जरूरी है। रोगी सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। रोगी सुरक्षा एक वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है और स्वास्थ्य देखभाल का एक मूलभूत सिद्धांत है। रोगी सुरक्षा स्वास्थ्य देखभाल की प्रक्रिया के कारण रोगियों को होने वाले नुकसान को रोकने के महत्व पर प्रकाश डालता है। रोगी सुरक्षा में सुधार का अर्थ है रोगी को होने वाले नुकसान को कम करना। पढ़ना जारी रखे

