SriGanganagar सड्क की गुणवत्ता पर पानी फिरा, डामर गायब

The quality of the road was washed away, the asphalt disappeared- हर साल बिगड़ी व्यवस्था के जिम्मेदारों पर एक्शन नहीं

श्री गंगानगर Updated: August 25, 2022 10:42:42 pm

श्रीगंगानगर. देश की दो हाईकोर्ट ने जनता के लिए सड़कों पर तीखी टिप्पणी कर राहत देने की कोशिश की है। बोम्बे हाइकोर्ट ने सुरक्षित सड़क जनता का मौलिक बताया है तो केरल हाईकोर्ट ने टूटी सड़कों के कारण लोगों की मौत के लिए जिला कलक्टरों को जिम्मेदार ठहराया है। हाईकोर्ट को ऐसी तल्ख टिप्पणियां जर्जर हो चुकी सड़कों और संबंधित जिम्मेदार अफसरों की ओर से एक्शन नहीं लिए जाने पर की गई है।

यही हाल जिला मुख्यालय पर है। शहर के प्रमुख रिहायशी इलाकों में सड़कों छलनी हो चुकी है। बरसात का बहना बनाकर जिम्मेदार सरकारी महकमें और ठेकेदार बचने का प्रयास कर रहे है।

इलाके में गणगौर नगर, अग्रसेननगर, जाखड़ कॉलोनी, एच ब्लॉक, पी ब्लॉक, के ब्लॉक, एन ब्लॉक, पुरानी आबादी में ट्रक यूनियन पुलिया रोड, तारांचद वाटिका रोड, पटाखा फैक्ट्री रोड, भरतनगर, शिव कॉलोनी आदि कई कॉलोनियों के मुख्य मार्गो पर हुए गड्ढों को उंगलियों पर गिनना भी मुश्किल है। इसके साथ ही सीवरेज हुए के अधूरे काम ने इसकी हालत और ज्यादा बिगाड दी है। सड़क पर कई जगह छोटे-छोटे तालाब बन गए हैं। इसकी वजह से हादसे होते रहते हैं।

इलाके में सीवर और पेयजल पाइप लाइन बिछाने के नाम पर सड़कों की खुदाई हुई और वापस सड़क बनाने की प्रक्रिया घटिया क्वालिटी का ऐसा घालमेल रहा कि पिछले महीने आई बरसात से कई जगह सड़कों से डामर पानी में बह गया। इन इलाकों में अब सिर्फ ग्रिट और टूटी सड़कें अपनी हकीकत बयां कर रहे है। जवाहरनगर सैक्टर तीन, चार, पांच और छह में सीवर लाइन के बाद बनाई गई सड़कें बरसात को सहन नहीं कर पाई और उखड़ गई। यही हालात ब्लॉक एरिया में हुए।

यहां भी डामर की बनाई गई सड़कों पर जैसे ही जलभराव की नौबत आई तो सड़कों से डामर पानी में बह गया। इस सड़कों पर बने गडढों को पेचवर्क से दुरुस्त कराने की बजाय रामभरोसे छोड़ दिया। इसी तरह पुरानी आबादी के अधिकांश वार्डो में भी सड़कों की हालत जर्जर हो चुकी है। बरसाती पानी से सड़कों पर गडढे इतने अधिक बन चुके है, वहां से निकलने के लिए लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।

इलाकेवासियों का कहना है कि वह तो प्रत्येक चीज में टैक्स अदा करते हैं। यहां तक की सड़कों पर चलने वाले वाहनों का भी रोड टेक्स लिया जाता है। इसके बाद भी उनको शानदार व मजबूत सड़कें क्यों नहीं मिलती है। कानून भी अजब है जिस सडक़ के कारण हादसे होते हैं उन पर तो कोई जुर्माना नहीं लगाया जाता, और हेलमेट नहीं लगाने पर वाहन चालक का चालान काट दिया जाता है। त्रासदी यह है कि इस सड़क का निर्माण कई बार हुआ, लेकिन यह महज छह माह के अंदर क्षतिग्रस्त हो गई।

