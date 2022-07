SriGanganagar शिवरात्रि पर जलाभिषेक से भोलेनाथ को रिझाने की हौड़

श्री गंगानगर Published: July 26, 2022 02:58:45 pm

श्रीगंगानगर। इलाके में बाबा भोलेनाथ के दरबार में श्रावण मास की शिवरात्रि पर मंगलवार को अल सबेरे शिवमंदिरों के पट खुलते ही बम-बम भोले और हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठे। महादेव का जलाभिषेक करने के लिए शिवभक्तों की कतारें लगने लगी। सुबह से लेकर शाम तक प्राचीन शिवालय से लेकर हनुमानगढ़ रोड पर नागेश्वर मंदिर तक भोले बाबा का गुणगान किया और दर्शन कर भक्तों ने सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। शाम को शिव मंदिरों को फिर से सजाया गया गया है।

शिवरात्रि के आयोजन को लेकर बाजार में भी धूम रही। फलों और फलाहार के लिए खाद्य सामग्री की दुकानों पर खरीददारों का तांता लगा रहा। वहीं महादेव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राभिषेक के माध्यम से विशेष पूजा पाठ किए जा रहे है। चहल चौक के पास गौरीशंकर मंदिर में शिवभक्तों ने खीर और पकौडों का प्रसाद चढ़ाकर भोलेनाथ को रिझाने का प्रयास किया।

इस बीच, प्राचीन शिवालय, एल ब्लॉक हनुमान मंदिर, पुरानी आबादी के गणेश मंदिर, अग्रसेननगर चौक पर शिव मंदिर, चहल चौक के गौरीशंकर मंदिर, हाउसिंग बोर्ड के शिव मंदिर आदि में बम-बम भोले और हर-हर महादेव, जय शिव शंकर, शंभू काशी विश्वनाथ गंगे के जयकारों से शिवालय गूंज उठे। इसके अलावा गीता भवन में हर-हर महादेव के जयकारे लगाते हुए शिवभक्तों ने रुद्राभिषेक कराया। उधर, पदमपुर रोड पर कोल्ड स्टोर में स्थापित शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिर प्रबंध समिति के पवन नारंग ने बताया कि शिव भक्तों में उत्साह सुबह से ही शुरू हो गया। देर रात तक शिव महिमा का गुणगान किया गया। दिन में श्रद्धालुओं के लिए लंगर बताया गया। प्रसाद लेने के लिए लोगों में उत्साह देखा गया।

इधर, अमरनाथ यात्रा में बादल फटने के कारण हुई त्रासदी के कारण अमरनाथ की बजाय नीलकंठ तीर्थ स्थल पर आवाजाही बढ़ी है। श्रीगंगानगर से हरिद्वार इंटरसिटी पर इलाके से काफी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे और वहां से नीलकंठ के लिए रवाना हुए। नीलकंठ दर्शन करने के लिए लोगेां में विशेष उत्साह बना हुआ है। शिवरात्रि पर नीलकंठ दर्शन करने का विशेष महत्व माना जाता है, इसे देखते हुए इलाके से अलग अलग जत्थे मंगलवार सुबह नीलकंठ पहुंच गए। अग्रसेन चौक स्थित रामेश्वरम सेवा समिति की ओर से संचालित शिव मंदिर में शिव रात्रि उत्सव मनाया गया। सुबह 5 बजे भगवान शिव का रुद्राभिषेक शुरू किया गया। पढ़ना जारी रखे

