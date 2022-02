मृतक युवक के परिजनों ने गिरि हॉस्पीटल पर लगाया धरना

The relatives of the deceased youth staged a sit-in at the Giri Hospital- अबोहर और श्रीगंगानगर पुलिस मूकदर्शक, समझाने के बावजूद नही माने

श्री गंगानगर Published: February 14, 2022 02:01:24 pm

श्रीगंगानगर. सुखाडि़या मार्ग स्थित गिरी हॉस्पीटल में उपचार के दौरान एक घायल युवक की हुई मौत के दूसरे दिन गतिरोध बरकरार रहा। पंजाब की अबोहर पुलिस और श्रीगंगानगर के जवाहरनगर पुलिस दल ने इन परिजनों से समझाइश भी की लेकिन वे नहीं माने। इन परिजनों का कहना था कि जब तक चिकित्सक डा. सचिन छाबड़ा और गिरि हॉस्पीटल के संचालक डा.एसआर गिरि के खिलाफ मामला दर्ज नहीं होगा तब तक शव को नहीं उठाया जाएगा।

मृतक युवक के परिजनों ने गिरि हॉस्पीटल पर लगाया धरना

इन परिजनों के साथ अबोहर के कई श्रमिक संगठन भी पहुंचे। रविवार शाम को अबोहर क्षेत्र ढाणी विशेसरनाथ निवासी विशाल शाक्य की मौत हो गई थी। दस फरवरी को विशाल अपने दोस्त लवकुश के साथ अबोहर क्षेत्र में बाइक पर जा रहा था तब बाइक स्लिप हो गया और दोनों घायल हो गए थे। इन दोनेां को परिजनों ने यहां गिरि हॉस्पीटल में भर्ती कराया था।

लवकुश को मामूली चोटें के कारण उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई लेकिन विशाल शाक्य के सिर में गहरी चोटें होने के कारण चिकित्सक डा.़ सचिन छाबड़ा ने ऑपरेशन भी किया। हालात बिगडऩे पर हॉस्पीटल ने इस युवक को वैन्टीलेटर पर रख दिया लेकिन रविवार शाम को उसने दम तोड़ दिया। मृतक के भाई रोशनलाल और पिता नेकराम ने आरोप लगाया कि वैन्टीलेटर मशीन की पाइप बदलने के दौरान यह हादसा हुआ।

यहां तक कि हार्ट बिट कम होने पर हार्ट स्पेशल डॉक्टर को बुलाने की बजाय खानापूर्ति करने लगे। तब तक चिकित्सक आते उससे पहले विशाल ने दम तोड़ दिया। उधर, जवाहरनगर थाना प्रभारी नरेश निर्वाण ने परिजनों को समझाया कि मर्ग दर्ज करने के लिए लिखित में शिकायत करें ताकि शव को राजकीय जिला चिकित्सालय से पोस्टमार्टम कराया जा सके।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर संबंधित चिकित्सक के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। लेकिन परिजनों ने शव को हॉस्पीटल से बाहर नहीं निकाला और हॉस्पीटल के आगे ही धरना लगाकर नारेबाजी शुरू कर दी।

इधर, गिरी हॉस्पीटल के संचालक डा.एसआर गिरी का कहना था कि उन्होंने हॉस्पीटल का एक पार्ट न्यूरोसर्जन डा.़ छाबड़ा को किराये पर दे रखा हैं। डा.़ छाबड़ा ने ही इस रोगी का उपचार किया है। डा. गिरी का कहना है कि उनका इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं है।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें