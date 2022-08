SriGanganagar इलाके में गूंजे आजादी के तराने

The songs of freedom reverberated in the area- स्वाधीनता दिवस पर विभिन्न् स्कूलों में देशभक्ति के गीतों पर झूमे बच्चे

श्री गंगानगर Published: August 15, 2022 03:58:26 pm

श्रीगंगानगर। इलाके में विभिन्न् शिक्षण संस्थाओं, सरकारी कार्यालयों, बैंको, प्राइवेट संस्थाओं में स्वतंत्रता दिवस की धूम रही। मुख्य समारोह सोमवार को डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय के परिसर में हर्षाेल्लास के साथ मनाया गया। कोरोनाकाल के दो साल में कार्यक्रम तो हुए लेकिन दर्शकों की भीड़ इस देखने को मिली ध्वजारोहण कर देशभक्ति गीतों पर बच्चों और युवाओं ने आजादी का जश्न मनाया। एच ब्लॉक में करगिल पार्क में सामाजिक कार्यकर्ता वीना चोहान ने झंडा फहराया। वही नेहरानगर में िस्थत विद्या बाल मंदिर उच्च प्राथमिक विद्यालय में ध्वजारोहण प्राधानाध्यापिका सुनीता शर्मा व नीलकमल ओझा ने फहराया। स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम और नाटक का मंचन कर तालिया बटोरी। किड्स वैली कॉन्वेंट सेकेण्डरी स्कूल, मोहर सिंह चौक में मुख्य अतिथि वार्ड पार्षद धर्मपाल, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष सुभाषचन्द्र गोदारा व विद्यालय के प्रिंसीपल अरूण गोदारा व सरोज गोदारा थी। मेढ़ क्षत्रीय स्वर्णकार सभा ट्रस्ट में स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष आकाशदीप ठाकराण ने ध्वजारोहण किया गया। संरक्षक मदनलाल ठाकराण ,राजकुमार सोनी ,राजेन्द्र सोनी, सचिव राधेश्याम तोसावड़ व कोषाध्यक्ष इन्द्राज कडोल ने विचार व्यक्त किए।

संयुक्त व्यापार मण्डल की ओर से गोल बाजार स्थित गाँधी चौक पर आयोजित कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया गया। अध्यक्ष तरसेम गुप्ता ने बताया कि इस मौके पर दीवाने म्यूजिकल ग्रुप ने देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया।





