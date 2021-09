जिद्द ऐसी कि अपने बलबूते पर करवाई आवारा श्वान की नसबंदी

The stubbornness is such that sterilization of stray dogs was done on their own- श्रीगंगानगर में आवारा श्वानों से निजात दिलाने की नौटंकी कर रहे जनप्रतिनिधियों को दिखाया आईना.