सूर्य देव के तीखे तेवर से लगातार बढ़ रहा तापमान

The temperature rising continuously due to the sharp attitude of the Sun God- श्रीगंगानगर में रोजाना चढ़ रहा पारा, बेहाल हुए लोग

श्री गंगानगर Published: April 09, 2022 11:58:05 pm

SriGanganagar श्रीगंगानगर. सूर्य देव के तीखे तेवरों के चलते इलाके में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। दुपहरी अब मई-जून जैसी गर्मी का अहसास करवाने लगी है। इसका असर भी दिखाई देने लगा है। गांव और शहर दोनों जगह दोपहर के समय सन्नाटा पसरने लगा है। अलबत्ता इतनी ज्यादा गर्मी के बावजूद खेत-खलिहान गुलजार हैं।

किसान गर्मी की परवाह नहीं करते हुए फसल की कटाई और कटी हुई फसल को निकालने में जुटे हुए हैं। अच्छी बात यह है कि जिस तेजी से अधिकतम तापमान बढ़ रहा है, उस तेजी से न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी नहीं हो रही। न्यूनतम तापमान 20-21 डिग्री सेल्सियस रहने से अभी रातें ठंडी है और पंखे से ही गुजारा चल जाता है।

सूर्य देव के तेवर मार्च में ही तीखे होने लगे थे। अप्रेल का पहला हफ्ता बीतते-बीतते तापमान में लगभग पांच डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो चुकी है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि धूल भरी आंधी चलने पर ही तापमान की बढ़ोतरी पर अंकुश लग सकता है।

लेकिन इसके अभी आसार नजर नहीं आते। उधर, किसान अपनी फसलों को झंखड़ के आशंका के चलते जल्दी से जल्दी समेटने में लगे हैं। अभी तक अधिकतर किसान सरसों, जौ और चने की फसल समेट कर बेच चुके हैं। गेहूं की फसल बीस-तीस प्रतिशत ही समेटी जा सकी है, क्योंकि अभी तक फसल पक कर तैयार नहीं हुई।

तीखी धूप के कारण दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा है। शरीर को झुलसाने वाली गर्मी के कारण लोग दोपहर से पहले और शाम को ही जरूरी कामकाज निपटाने लगे हैं। हालांकि शादियों का सीजन होने के कारण बाजार में ग्रामीण ग्राहकों की आवक बनी हुई है।

कृषि उपज की भारी मात्रा में आवक होने से मंडी में भी दिन भर भीड़-भाड़ दिखाई देती है। कृषि उपज की आवक और मंडी से उठाव के कारण मंडी व इसके आसपास ट्रैक्टर ट्रालियों के कारण जाम की िस्थति भी कई बार बन जाती है।

भीषण गर्मी के चलते उल्टी दस्त के रोगियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिला चिकित्सालय के आउटडोर में रोजाना उल्टी-दस्त के रोगी बड़ी संख्या में उपचार के लिए आ रहे हैं।

शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. धर्मेश गर्ग के अनुसार बच्चे भी गर्मी के कारण उल्टी-दस्त की चपेट में आ रहे हैं। ऐसे में बच्चों के खानपान विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। बच्चों को पानी के साथ तरल पदार्थ ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए क्योंकि बच्चे पानी की कमी से ही उल्टी-दस्त के शिकार होते हैं।

ऐसे बढ़ा इलाके में तापमान

1 अप्रेल- अधिकतम 39.7 न्यूनतम 19.9

2 अप्रेल- अधिकतम 42.5 न्यूनतम 21.3

3 अप्रेल- अधिकतम 41.5 न्यूनतम 19.3

4 अप्रेल- अधिकतम 41.2 न्यूनतम 22.3

5 अप्रेल- अधिकतम 42.5 न्यूनतम 20.3

6 अप्रेल- अधिकतम 42.7 न्यूनतम 21.2

7 अप्रेल- अधिकतम 44.3 न्यूनतम 21.4

8 अप्रेल- अधिकतम 45.3 न्यूनतम 21.0

