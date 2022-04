SriGanganagar फोकट का उपचार बना आफत: पोलिंग बूथ जैसी लंबी कतार

The treatment of the focus became a disaster: a long queue like a polling booth- राजकीय जिला चिकित्सालय में ओपीडी निशुल्क होने पर रोगियों की संख्या एकाएक बढ़ी

श्री गंगानगर Published: April 05, 2022 06:14:33 pm

SriGanganagar श्रीगंगानगर। राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी फ्री किए जाने से वाहवाही लूट ली लेकिन गंभीर रोगियों के लिए अब राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार करवाना आफत बन गया हैं। पिछले दो दिनों से रोगियों का हुजूम सा लग गया है।

SriGanganagar फोकट का उपचार बना आफत: पोलिंग बूथ जैसी लंबी कतार

राजकीय जिला चिकित्सालय के ओपीडी कैम्पस में रोगियों की पहले चेकअप कराने की हौड़ सी लगी रही। मौसमी बीमारियां बढ़ते ही रोगियों में लू ताप, डायरिया, रक्तचाप जैसे रोग हावी होने लगे है। ऐसे में मेडिसिन विशेषज्ञ के चैम्बर के बाहर तो महिला और पुरुष रोगियों की कतार में करीब अस्सी मरीज अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे थे। हालांकि इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहां सहायक कर्मचारी ओम भाटी को बार बार लोगों को अनुशासन में रहने के लिए हाथ जोड़ने पड़े। The treatment of the focus became a disaster: a long queue like a polling booth

SriGanganagar मेडिसिन चैम्बर में एक चिकित्सक के बलबूते पर रोगियों को चेकअप करने में पसीने छूट रहे है। इसी चैम्बर से सटे हडडी रोग विशेषज्ञ के कक्ष के बाहर लोग अपने सिर पर हाथ रखकर चिकित्सक के आने का इंतजार करते नजर आते है। यही हाल मानसिक रोग और चर्म रोग जैसे विशेषज्ञ चिकित्सक चैम्बर का है।

नेत्र रोग के बाहर भी रोगी अपनी बारी का इंतजार करने के लिए परिजनों से बार बार सवाल करते नजर आए। The treatment of the focus became a disaster: a long queue like a polling booth

इस बीच, इमरजैंसी कक्ष में प्राथमिक उपचार करवाकर विभिन्न वारडो में भर्ती होने वाले मरीजों ने मुफ़त की योजना से खूब फायदा उठाया। इमरजैँसी के माध्यम से अस्तपाल में भर्ती होने का आंकड़ा महज बारह घंटे में 82 रोगी तक पहुुंच चुका था। चिकित्सालय परिसर में सोनोग्राफी केन्द्र पर रोजाना जांच करने का लक्ष्य साठ रोगियों की जांच का है लेकिन फ्री योजना से यह संख्या सत्तर से अस्सी तक पहुंच गई है। The treatment of the focus became a disaster: a long queue like a polling booth

ऐसे में चिकित्सकों को दोपहर बारह बजे के बाद जांच की प्रक्रिया रोकनी पड़ रही हैं। चिकित्सकों की माने तो सुबह आठ बजे से दस बजे तक आने वाले रोगियों की जांच दोपहर दो बजे तक हो पाती है। दस बजे के बाद आने वाले रोगियों में से गंभीर रोगी ही जांच करने को मजबूर है।

SriGanganagar ओडीपी और आईपीडी की सुविधा निशुल्क होने के पहले दिन एक अप्रेल को दौसा जिले के लालसोट कस्बे की डा. अर्चना शर्मा के खुदकुशी प्रकरण को लेकर ऑल राजस्थान इन सर्विस डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से आईएमए को समर्थन करते हुए सामूहिक अवकाश पर चले गए थे। The treatment of the focus became a disaster: a long queue like a polling booth

अगले रोज दो अप्रेल को शनिवार और तीन अप्रेल को रविवार सरकारी छुट्टी के कारण ओपीडी महज दो घंटे ही खुल पाई थी। ऐसे में चार और पांच अप्रेल को जैसे ही राजकीय जिला चिकित्सालय के दरवाजे ओपीडी के लिए सुबह आठ बजे खुले तो रोगियों और उनके परिजनों में सबसे पहले चेकअप कराने की हौड़ सी लग गई। The treatment of the focus became a disaster: a long queue like a polling booth

इस वजह से चिकित्सालय प्रबंधन के लिए इन रोगियों का उपचार करना चुनौती बन गई। वहीं सिटी स्कैन, डायलिसिस्, ब्लड जांच, अल्ट्रासाउण्ड, ईसीजी आदि केन्द्रों के बाहर लोग दोपहर एक बजे तक लोग अपनी बारी आने का इंतजार करते नजर आए।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें