भाजपाइयों में सभापति बनने की होने लगी होड़

श्री गंगानगरPublished: Dec 04, 2023 11:07:57 pm Submitted by: surender ojha

#Karuna Chandak विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के करीब चौबीस घंटे में नगर परिषद की राजनीति शुरू हो गई हैं। इसमें नगर परिषद बोर्ड में नेता प्रतिपक्ष डा. बबीता गौड़ स्वयं, पूर्व उपसभापति लक्की दावड़ा की पत्नी पार्षद नीलू दावड़ा, पार्षद गगनदीप कौर पांडे और पूवक्ष्र् पार्षद अमरजीत सिंह की पत्नी पार्षद पवनदीप कौर सभापति बनने की दौड़ में हैं। इन पार्षदों ने अपने पारिवारिक सदस्यों के माध्यम से पार्टी हाइकमान से सिफारिश करना भी शुरू कर दिया हैं। हालांकि प्रदेश में अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है, ऐसे में अगले दो सप्ताह में नए सभापति का चयन होने की अधिक संभावना हैं।

देवर भाभी का रहा दबदबा

करीब नौ साल लगातार चांडक परिवार का नगर परिषद सभापति के रूप में वर्चस्व रहा। नगर परिषद में 27 नवम्बर 2014 को अजय चांडक ने सभापति के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण किया था। तब कुल पचास वार्डो में से चांडक के पक्ष में 48 पार्षदों ने वोट देक सभापति का रास्ता खोला था। पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद चांडक की भाभी करुणा चांडक ने 2 दिसम्बर 2019 को कांग्रेस और निर्दलीय पार्षदों के बलबूते पर कार्यभार ग्रहण किया था। नगर परिषद बोर्ड गठित होने के बाद कई कार्य भी कराए गए। विधानसभा चुनाव में जब करुणा चांडक ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में फार्म भरा तो कांग्रेस हाइकमान ने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। करीब दस साल पहले वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में नगर परिषद के तत्कालीन जगदीश जांदू को कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में टिकट दी गई थी लेकिन चुनाव हार गए थे। ऐसे में जांदू ने नगर परिषद सभापति के पद से इस्तीफा दे दिया था। तब नगर परिषद में राजनीतिक में एकाएक घटनाक्रम हुआ और तब उपसभापति सीता सोनी को कार्यवाहक सभापति के रूप में मनोयन किया था।