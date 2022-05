सिलेण्डर फटने की आंशका से मचा हड़कंप, रोगी और ​डॉक्टर वार्ड छोड़ भागे

There was a stir due to the fear of cylinder burst, the patient and the doctor ran away from the ward- श्रीगंगानगर के राजकीय जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन सिलेण्डर से मची खलबली

श्री गंगानगर Updated: May 03, 2022 01:30:21 pm

श्रीगंगानगर। राजकीय जिला चिकित्सालय में सोमवार रात करीब सवा नौ बजे उस समय हड़कंप मच गया जब कार्यरत महिला नर्सिग स्टाफ ऑक्सीजन सिलेण्डर बदलने के दौरान धमाके जैसी आवाज आई। इसके हाथ से सिलेण्डर नीचे गिरते ही आवाज तेज आई तो उसने सिलेण्डर फटने की बात कहकर शोर मचा दिया। यह सुनकर पूरे वार्ड में भर्ती महिला रोगियों में खलबली मच गई। सभी रोगी और उनके साथ आए परिजन वार्ड छोड गए।

सिलेण्डर फटने की आंशका से मचा हड़कंप, रोगी और ​डॉक्टर वार्ड छोड़ भागे

प्रत्यक्षदर्शियाें ने बताया कि कई प्रसूताओं के डिलीवरी सर्जरी से होती है। इन महिलाओं के ऑपरेशन होने के बाद तीन दिन तक पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में रखा जाता है। इस वार्ड के दो भाग बनाए हुए है, दोनो में पन्द्रह पन्द्रह कुल तीस शैड रखे गए है। इस सीजन में वार्ड के दोनों भागों में बैड पर महिलाएं भर्ती थी। इसमें कईयों प्रसूताओे के ऑपरेशन एक दिन पहले तो कुछ प्रसूताओं के ऑपरेशन हुए थे। रात करीब नौ बजे वहां एक रोगी के ऑक्सीजन का सिलेण्डर बदलने के लिए महिला नर्सिग स्टाफ आई। वह चाबी लेकर सिलेण्डर से ऑक्सीजन चालू करने के लिए प्रयास कर रही थी तो सिलेण्डर भारी भरकम होने के कारण उससे संभला नहीं और नीचे गिर गया। सिलेण्डर के नीचे गिरने से धमाका जैसी आवाज हुई तो इस नर्सिग स्टाफ ने सिलेण्डर फटने की आंशका को देखते हुए शोर मचा दिया। यह सुनते ही पूरे वार्ड के दोनो भागों में हड़कंप मच गई। जिसे मौका मिला वह दौड़ा इस हड़बड़ाहट में भर्ती रोगी बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़े। किसी के हाथ में ड्रीप चल रही थी वह भी उखाड़ ले गए। जिन महिलाओं के उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी वह भी अपनी जान बचाने के लिए परिजनों के सहारे इस कैम्पस से बाहर आ गई। कई महिला के सोमवार के हुए ऑपरेशन से इस भागदौड़ के कारण ब्लीडिंग होने लगी। इस कारण पूरे वार्ड में खून के छीटे फर्श पर बिखर गए। इधर, प्रशासनिक ब्लॉक में बैठे स्टाफ को इस संभावित हादसे की सूचना मिलते ही पूरा स्टाफ पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड की ओर दौड़ पड़ा। नर्सिग स्टाफ और चिकित्सकों की मदद से सिलेण्डर को संभाला तो वह सही सलामत निकला। यह देखकर चिकित्सकों को सुकून मिला।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सिलेण्डर फटने जैसी आवाज से पूरे वार्ड में अफरा तफरी की वजह बनी। वहां प्रसूताओं के ऑपरेशन के बाद रखने की व्यवस्था हैं। इस वजह से वार्ड में अधिकांश महिलाओं के ऑपरेशन के बाद रक्तचाप जैसी संभावना अधिक होती है, ऐसे में तेज आवाज या धमाके से रोगी इतने भयभीत हुए कि वे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। इधर, राजकीय जिला चिकित्सालय के उपनियंत्रक डा. प्रेम बजाज ने बताया कि रात करीब नौ -सवा नौ बजे पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में सिलेण्डर बदलने के दौरान गलफत में वहां अफरा तफरी मच गई। जबकि सिलेण्डर खुला नहीं। नीचे गिरने से धमाक की आवाज से वहां रोगियों में भी खलबली मची। सूचना मिलने पर वहां सिलेण्डर सही सलामत मिला। पूरे वार्ड में फिर से रोगियाें को एडमिट कर चिकित्सा व्यवस्था शुरू कर दी गई है। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें