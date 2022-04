SriGanganagar अरोड़वंश समाज में नहीं बनी सहमति, अगले माह चुनाव

There was no consensus in Arodvansh society, elections next month- असीजा, मिडढा, मिगलानी और सेठी समर्थकाें का हंगामा, बुलाई पुलिस, तनाव बढ़ने पर रोकी सभा

श्री गंगानगर Published: April 10, 2022 02:30:36 pm

SriGanganagar श्रीगंगानगर। रामनवमी पर इलाके में सौहार्द का माहौल बना रहा। लेकिन इलाके की सबसे बड़े समाज श्रीअरोड़वंश सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट की आमसभा की बैठक हंगामे और आपस में भिंडत होने पर तनाव जैसी िस्थति बन गई।

SriGanganagar अरोड़वंश समाज में नहीं बनी सहमति, अगले माह चुनाव

विवाद इतना बढ़ा कि अध्यक्ष कपिल असीजा, सचिव दीपक मिडढा, व्यापारी अंकुर मिगलानी और पूर्व पार्षद नमीता सेठी समर्थकों के बीच आपस में नोक झोंक इतनी बढ़ी कि झगड़े की नौबत आ गई।There was no consensus in Arodvansh society, elections next month

मामला बिगड़ता देख जवाहरनगर सीआई नरेश निर्वाण पुलिस दल के साथ पहुंचे और समझाइश कराई। विवाद गंभीर होने की आंशका को देखते हुए सभा महज बाइस मिनट में ही समाप्त कर दी गई। इस बीच, पूर्व पार्षद नमीता सेठी का कहना था कि समाज में महिलाएं बराबर की हकदार है। लेकिन चंद पुरुषों की मानसिकता महिलाओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। इस वजह से पिछले दिनों समाज के अध्यक्ष और पूरी कार्यकारिणी ने संविधान में संशोधन करवा दिया। विरोध करने पर यह संविधान संशोधिन वापस लेना पड़ा।

सेठी का दावा है कि वे पूरे दमखम के साथ समाज का चुनाव लड़ेगी। There was no consensus in Arodvansh society, elections next month

पिछले रविवार को अरुट चौक के लोकार्पण पर पर अरोड़वंश समाज की एकता महज एक सप्ताह बाद बिखरी नजर आई। अलग अलग गुटों के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। रविवार सुबह 11 बजे जवाहरनगर में तहसील कार्यालय से सटे मुकेश ऑडिटोरियम में अरोड़वंश बिरादरी की आमसभा रखी गई थी लेकिन सवा ग्यारह बजे जैसे ही सचिव दीपक मिडढा ने आय व्यय का ब्यौरा पढ़ा तो लोग हूंटिंग करने लगे। There was no consensus in Arodvansh society, elections next month

एक शख्स ने यह तक पूछ लिया कि तीन सालों में समाजहित में बजट कहां खर्च किया। यह सुनते ही मिडढा के समर्थक उतेजित हो उठे। हंगामे के दौरान तीन गुटों के समर्थक एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इससे विवाद के चलते लोगों ने सभागार से बाहर जाना उचित समझा। वहीं पुलिस का जाब्ता अलर्ट रहा।

There was no consensus in Arodvansh society, elections next monthदेवस्थान विभाग के आदेश पर अरोड़वंश समाज ट्रस्ट के अध्यक्ष कपिल असीजा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में सचिव दीपक मिडढा ने आय-व्यय का ब्यौरा दिया। इस दौरान समाज के लोगों का कहना था कि चुनाव की घोषणा करो। There was no consensus in Arodvansh society, elections next month

इस पर अध्यक्ष ने अगले महीने चुनाव कराने का आश्वासन दिया। इस बीच, मिडढा और असीजा के समर्थक आपस में जिन्दाबाद के नारे लगाने लगे। वहीं पूर्व पार्षद नमीता सेठी की अगुवाई में आई महिलाओं ने भी महिलाओं को समाज में स्थान देने के लिए नारे लगाए।

इधर,अरोड़वंश संघर्ष समिति के संयोजक नरेश सेतिया, अंकुर मिगलानी, पूर्व अध्यक्ष जोगिन्द्र बजाज, पूर्व अध्यक्ष रमेश मक्कड़, ओम रावल, अजय नागपाल सोनू, बार संघ के पूर्व अध्यक्ष अजय मेहता, मक्खन अनेजा, पार्षद यश मिडढा रिंकू, पार्षद और गंगानगर क्लब अध्यक्ष कमल नारंग, कांग्रेसी गोपी नागपाल, नगर परिषद के पूर्व उपसभापति अजय दावड़ा, शरद जसूजा, मनेाहरलाल सेतिया, राजू छाबड़ा, पुष्पा सिडाना, बस ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष सोनू अनेज आदि ने सर्वसम्मति के लिए प्रयास किए लेकिन किसी ने नहीं सुनी।

There was no consensus in Arodvansh society, elections next month इस दौरान देवस्थान विभाग हनुमानगढ से आए वरिष्ठ सहायक हनुमान को अरोड़वंश संघर्ष समिति ने ज्ञापन भी दिया और पूरी प्रक्रिया के अनुरुप रिपोर्ट बनाने का आग्रह किया। ज्ञात रहे कि देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर के आयुक्त करण सिंह (आईएएस) द्वारा इस सम्बन्ध में सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग हनुमानगढ़ को पिछले दिनों आदेश दिया था कि अरोड़वंश सनातन धर्म मंदिर ट्रस्ट श्रीगंगानगर के कुछ सदस्यों के हस्ताक्षरयुक्त पत्र प्राप्त हुआ है। There was no consensus in Arodvansh society, elections next month

पत्र में बताया कि वर्तमान अध्यक्ष द्वारा दस अप्रेल को ट्रस्ट के चुनाव करवाने तथा सर्वसम्मति न होने पर चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के बारे में रिपोर्ट करना होगा। There was no consensus in Arodvansh society, elections next month

इधर, अरोड़वंश ट्रस्ट के पूर्व सचिव अशोक भूतना ने बताया कि अध्यक्ष कपिल असीजा की ओर से चुनाव कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। ताकि अगले महीने चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सके। इस संबंध में चुनाव अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें