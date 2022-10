SriGanganagar सड़क दुर्घटनाओं वाले स्थलों का होगा सर्वे, पन्द्रह दिन में बनेगी रिपोर्ट

There will be a survey of the sites of road accidents, the report will be made in fifteen days- सड़क सुरक्षा कमेटी की बैठक में दुर्घटनाओं में कमी लाने पर रहा फोकस, बनाई संयुक्त टीम

श्री गंगानगर Updated: October 17, 2022 08:47:28 pm

श्रीगंगानगर. मुख्यमंत्री की ओर से राज्य में हो रही सड़क दुर्घटनाओं को रोकने एवं उनमें कमी लाने के लिए सड़क सुरक्षा कमेटी का गठन किया गया। जिला स्तर पर इस कमेटी की बैठक सोमवार को एडीएम सर्तकता उम्मेद सिंह रतनू की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में हुई। इस बैठक में एडीएम रतनू ने जिले में हो रही सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करते हुए जिला परिवहन अधिकारी, पुलिस विभाग, पीडब्ल्यूडी सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों से चर्चा की।

SriGanganagar सड़क दुर्घटनाओं वाले स्थलों का होगा सर्वे, पन्द्रह दिन में बनेगी रिपोर्ट

उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अत्यधिक सड़क दुर्घटनाओं वाले स्थान चिन्हित करते हुए सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और उन्हें रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए। संबंधित विभागों की कमेटी बनाकर ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाए। इसके पश्चात सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुधारात्मक प्रयास किए जाए। रतनू ने बताया कि जिले के कई जगहों पर दुर्घटना वाले ऐसे स्थान है जहां अधिक गडढे है, इनको दुरुस्त नहीं करने की वजह से दुर्घटनाएं अधिक हो रही है। वहीं जोखिम वाले मो़ड़ पर वाहनों की स्पीड कम करने के लिए कोई संकेत नहीं है। अगले पन्द्रह दिनों में संयुक्त टीम ऐसे दुर्घटना वाले स्थलों को चिह्नित करेगी और इस सर्वे की रिपोर्ट सरकार के पास जाएगी। इस अवसर पर क्षेत्र के राजमार्गों, महत्वपूर्ण मार्गों का जिला स्तरीय संयुक्त टास्क फोर्स द्वारा समयबद्ध निरीक्षण करने, नियमित प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई करने, जिले में सघन हेलमेट अभियान चलाने, प्रभावी हाइवे पेट्रोलिंग, वे साइड एमेनिटीज, यातायात नियमों के उल्लंघन कर्ताओं के ड्राइविंग लाइसेंस निलम्बन या निरस्तीकरण की कार्रवाई, एम्बुलेंस की प्री-प्रोजिशनिंग, ट्रोमा केयर सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण और मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना एवं गुड सेमेरीटन सहित अन्य पर विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर एडीशनल एसपी जयसिंह तंवर, विक्की नागपाल, डीटीओ विनोद लेघा, पीडब्ल्यूडी के एसई एनके जोशी सहित अन्य मौजूद रहे। एडीएम ने बताया कि अब तक सड़क सुरक्षा कमेटी की ओर से सड़क दुर्घटनाओं मेंं कमी लाने के लिए सिर्फ नेशनल हाइवे तक फोकस रखा गया था लेकिन स्टेट हाइवे और अन्य मुख्य मार्गो को शामिल नहीं किया गया। जबकि स्टेट हाइवे और अन्य मार्गो पर दुर्घटनाओं में लगातार वृदि्ध हो रही है। इसे देखते हुए सरकार ने अब प्रत्येक ऐसे मार्गो के दुर्घटना संभावित स्थलों की रिपोर्ट मांगी है। इस संबंध में हर ब्लॉक में पुलिस, परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी के अफसरों के साथ साथ उपखंड अधिकारी, बीसीएमओ आदि को शामिल करते हुए सर्वे कराया जाएगा। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें