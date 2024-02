डिप्रेशन की समस्याओं का घर बैठे होगा निशुल्क उपचार

श्री गंगानगरPublished: Feb 10, 2024 10:19:38 pm Submitted by: surender ojha

There will be free treatment for depression problems at home- अब लोगों को 24 घंटे मिलेगी टॉल फ्री नम्बर पर परामर्श सुविधा

#depression problems डिप्रेशन या मानसिक रूप से तनाव ग्रस्त रोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। क्योंकि, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने टेली मानस टोल फ्री सेवा शुरू कर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इससे अब डिप्रेशन या मानसिक रोगियों को घर बैठे ही 24 घंटे मनोचिकित्सकों व एक्सपर्ट काउंसलरों से निःशुल्क काउंसिल की सुविधा मिलेगी। डिप्टी सीएमएचओ डॉ कर्ण आर्य ने बताया कि मानसिक रोगियों को घर बैठे ही मनोचिकित्सकों का परामर्श लेने के लिए 24 घंटे टोल फ्री नंबर 14416 या 1800-89-14416 पर कॉल करके टेली मानस केंद्र में संपर्क कर मनोचिकित्सक से उपचार व परामर्श लिया जा सकता है। इसके लिए खोले गए कॉल सेंटर पर रोगियों की समस्या को पहचाना जाएगा और फिर परामर्श के साथ-साथ आवश्यकता होने पर इलाज की सुविधा होगी। इस तरह डिप्रेशन, नींद, पारस्परिक संबंधों में तनाव, बच्चों के बौद्धिक व भावनात्मक समस्याओं के निदान के लिए लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी और लोगों को बिना अपनी पहचान बताए टोल फ्री सेवा उपलब्ध रहेगी। कॉल सेंटर पर ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए ट्रेंड काउंसलर मुहैया करवाए गए हैं। कॉल सेंटर से जिन रोगियों को व्यक्तिगत तौर पर डॉक्टर से मिलने का परामर्श दिया जाएगा, ऐसे रोगियों को मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में मनोचिकित्सक से उपचार उपलब्ध होगा। स्कूल और कॉलेज लेवल के छात्रों पर खास ध्यान दिया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन सहित स्कूल और कॉलेज में युवाओं में बढ़ते दबाव को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।