अगले तीन दिन में आएगा यह बदलाव

श्री गंगानगरPublished: Mar 01, 2024 01:54:46 pm Submitted by: surender ojha

This change will come in the next three- श्रीगंगानगर में मौसम ने मचाई खलबली

अगले तीन दिन में आएगा यह बदलाव

#Weather changed इलाके में शुक्रवार को मौसम में एकाएक बदलाव आया। सुबह से लेकर दोपहर तक आसमान में घने बादल छाए रहे। वहीं सुबह कई जगह हल्की बूंदाबांदी होने से सर्दी का फिर से अहसास होने लगा। पिछले कुछ दिनों से चल रही तपिश एकाएक थम गई। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इलाके में पश्चिमी विक्षोभ के असर से अगले तीन दिन तक बारिश के साथ ही कहीं-कहीं ओलावृष्टि के भी आसार है। हालांकि गुरुवार रात से बादल छाने शुरू हो गए थे। शुक्रवार को इसके प्रभाव से हल्की से मध्यम बारिश के साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने लगी। अगले चौबीस घंटे में कुछ स्थानों पर ओले गिरने की संभावना भी रहेगी। इसके बाद 3 मार्च को भी कुछ जगहों से हल्की से मध्यम बारिश होगी। बादल छाए रहने के कारण रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। हालांकि इसके बाद धुंध छाएगी और तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आएगी।

श्रीगंगानगर मौसम विभाग ने मौसम में बदलाव आने की भविष्यवाणी करते हुए शुक्रवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। आंधी के साथ तेज बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है। फसलों के लिए इस तरह का मौसम नुकसानदायक होता है। मौसम विभाग ने 2 मार्च के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। बारिश का दौर इस दिन भी चलेगा। बारिश और बादलवाही से इलाके में सर्दी का असर बढ़ सकता है।

क्या है ऑरेंज अलर्ट

पूरी संभावना है कि मौसम जनजीवन को प्रभावित करेगा। अपने बचाव के इंतजाम करें। स्वयं को एवं अपनी संपत्ति को सुरक्षित करें। यात्राएं संभव हो तो स्थगित कर दें अन्यथा सुरक्षा के इंतजाम के साथ यात्राएं करें। सरल शब्दों में कहें तो- मौसम की मार से आपको नुकसान हो सकता है, खुद को बचाएं।

यह होता है येलो अलर्ट

खतरे के प्रति सचेत रहें। घर के बाहर निकलने से पहले मौसम को देखें और अपने अनुभव के आधार पर अनुमान लगाकर योजना बनाएं। सरल शब्दों में कहें तो येलो अलर्ट के माध्यम से बताया जाता है कि मौसम बिगड़ सकता है सावधान रहें।

पढ़ना जारी रखे