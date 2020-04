लॉक डाउन में यह कैसी सफाई, पूरी सडक़ ही सिल्ट से अटकी

This cleaning in lock down, the entire road stuck to the siltठेकेदार ने नाले से निकाली हुई सिल्ट सडक़ पर फेंकवा दी। इस कारण वाहनां की आवाजाही का रास्ता बंद हो गया।