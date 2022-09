SriGanganagar ऐसे हो गया डेंगूं रोगी का उपचार

श्री गंगानगर Published: September 21, 2022 09:23:53 pm

श्रीगंगानगर। अब तक पूरे जिले में सरकारी स्तर पर डेगूं रोगी का उपचार नहीं हो रहा है। सिर्फ जांच में पुष्टि हो रही है कि डेगूं रोग हुआ है। डेगूं रोगी में प्लेटलेट्स कम होने पर जान का खतरा हो जाता है, ऐसे में जिले में प्राइवेट अस्पताल जाने को मजबूर किया जाता है। जरुरतमंद परिवार बीकानेर या हिसार मेडिकल रैफर किया जाता है। लेकिन अब राज्य सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने जिला मुख्यालय पर राजकीय जिला चिकित्सालय में ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट मशीन उपलब्ध कराई है। इस मशीन को चिकित्सालय प्रबंधन ने ब्लड बैँक पर स्थापित भी किया है। लेकिन इसका लाइसेंस अब तक नहीं मिल पाया है, इस कारण इसे संचालित नहीं हो रहा है।

राजकीय चिकित्सालय में इस ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट शुरू करने के लिए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डा. बलदेव सिंह चौहान ने इलाहाबाद िस्थत मशीन का लाइसेंस जारी करने का पत्र भी लिखा है लेकिन अब तक लाइसेंस जारी नहीं हो पाया है। इस यूनिट शुरू होने से डेगूं रोगियों को प्लेटलेट्स की सुविधा मिल सकेगी। इससे जरुरतमंदों को बीकानेर या अन्य शहरों में रैफर नहीं करना पड़ेगा। वहीं प्राइवेट अस्पतालों से प्रत्येक मरीज पर खर्च होने वाले हजारों रुपए का खर्चा भी बच पाएगा।

इधर, चिकित्सालय प्रबंधन के अनुसार ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट मशीन करीब ढाई माह पहले आई थी। इस संबंध में मशीन के मुख्य ऑफिस इलाहाबाद से एक माह पहले बकायदा टीम ने विजिट कर संचालन के लिए कुछ व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए थे। संबंधित औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी है। मशीन के संचालन के लिए लाइसेंस का आवेदन भी किया जा चुका है। एक माह बीतने के बावजूद अब तक कोई पत्र नहीं आया है। इस संबंध में पीएमओ ने बताया कि लाइसेंस सरकार की ओर से दिया जाएगा। इस मशीन के संचालक के लिए चिकित्सक और संबंधित स्टाफ भी अधिकृत किया जा चुका है लेकिन लाइसेंस नहीं आने से पूरा काम अटका हुआ है। जैसे ही लाइसेंस आएगा तो अगले दिन मशीन को चालू कर दिया जाएगा।

इस यूनिट के संचालन से रक्तदाता का रक्त दुर्घटना या खून की कमी वाले रोगियों के साथ साथ डेगूं, चिकिनगुनिया, ब्लड का कई फायदा हो पाएगा। ब्लड से प्लाज्मा, पी-आरबीसी, प्लेटलेट्स अलग किया जा सकेगा। प्लाज्मा बनाने के लिए रक्तदाता से रक्त लेने के बाद 24 घंटे के भीतर यह प्रक्रिया प्रारंभ करनी होती है। प्लेटलेट के लिए छह घंटे में यह प्रक्रिया शुरु करनी होती है। प्लाज्मा का उपयोग एक साल तक किया जा सकता है। जबकि प्लेटलेट्स का उपयोग पांच दिन में करना होता है। इसके चलते जरुरत पडऩे पर ही प्लेटलेट्स बनाई जाती हैं।

ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट शुरु होने से मरीजों के साथ जिला अस्पताल को भी फायदा होगा। मशीन चालू होने के बाद एक ब्लड यूनिट से कई तरह के मरीजों को उसका लाभ होगा। एनीमिया, डेगूं सहित कई गंभीर बीमारियों में जरुरत पडऩे वाले रक्त भागों कमी यही पूरी की होगी। साथ ही इससे निकलने वाले प्लाज्मा को जिल के अन्य सीएचसी में जरुरतमंद रोगियों को भिजवाया सकेगा।

आरबीसी: खून की कमी के रोगियों की

प्लाज्मा: बर्न व रक्त स्त्राव, प्रसव के दौरान रक्त की कमी के मरीजों को

प्लेटलेट्स: डेंगू, चिकनगुनिया आदि मरीजों के लिए

