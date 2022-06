SriGanganagar आयुर्वेदिक की नकली दवा बेचने वालों की लगी मौज

श्री गंगानगर Published: June 12, 2022

- आयुर्वेदिक विभाग खुद बीमार: जांच अधिकारी का पद आठ महीने से खाली श्रीगंगानगर। एक ओर केन्द्र और राज्य सरकार आयुर्वेदिक दवा को पनपाने के लिए नित्त नए प्रयोग कर रही है। वहीं आयुर्वेदिक दवाइयों की आड़ में नकली दवा बेचने वालों की मौज लगी हुई है। हालांकि ऐसी दवाइयों और दवा केन्द्रों के अलावा औष्धि शाला या फैक्ट्री की जांच के लिए राज्य सरकार ने आयुर्वेदिक विभाग के सहायक उपनिदेशक को अधिकार भी दिए लेकिन पिछले आठ माह से जिले में यह पद खाली है। इससे नकली दवाईयों की शिकायत और जांच अटकी हुई है। वहीं जिले में कुल 88 औषधालय है। इन औषधालयों में 21 चिकित्सक, 24 कम्पाउडर और 24 परिचारकों के पद भी रिक्त पड़े है। जिले में कुल 88 औषधालय हैं। इसमें चिकित्सकों के 96 पद हैं, इसमें 75 कार्यरत है जबकि 21 खाली है। वहीं कम्पाउडर के कुल 89 पद है। इसमें 36 कार्यरत है जबकि 53 पद रिक्त है। इसके अलावा परिचारको यानि चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के कुल 63 पद है, इसमें 39 कार्यरत है जबकि 24 खाली पड़े है।

विभागीय अधिकारियों का कहना है कि आयुर्वेदिक विभाग में इन अधिकारियों की पिछले साल स्थानान्तरण की प्रक्रिया अपनाई गई थी लेकिन इसके बाद तबादला प्रक्रिया बंद होने से यह काम रोक दिया गया। इससे जिला मुख्यालय पर एक मात्र अफसर को विकल्प के रूप में चार्ज भी दिया गया था लेकिन पिछले साल सितम्बर से यह पद खाली है। वहां आने वाली शिकायतों के बारे में अजमेर िस्थत आयुर्वेदिक विभाग निदेशालय में कार्यरत सहायक औषधि निरीक्षक को अधिकृत किया गया है।

एडीसी डा.अमर सिंह कविया के अनुसार तबादलों में लगा प्रतिबंध अब खत्म हुआ है। उम्मीद है कि जल्द तबादला सूची जारी होगी और यह पद फिर से भरा जाएगा। वहीं चिकित्सकों, कम्पाउडरों और परिचारकों के पदों में भरने के लिए कवायद शुरू हो गई है।

-- जांच में गति लाने के लिए दी गई थी पावर

डेढ़ दशक पहले आयुर्वेदिक विभाग में ड्रग इंस्पेक्टर महज तीन से चार होते थे। पूरे प्रदेश में हर जिले में आयुर्वेदिक दवाओं में नकली या घटिया क्वालिटी की शिकायतों के लिए संंबंधित औष्धि शाला या फैक्ट्री की जांच के लिए पहुंचना या बार बार जांच के लिए आवाजाही नहीं हो पाती थी। वहीं प्रदेश के पन्द्रह जगहों पर प्रयोगशालाओं में दवाइयों की जांच के लिए ड्रग इंस्पेक्टरों की मांग उठने लगी। बढ़ते काम को देखते हुए सरकार ने बदलाव किया। सहायक निदेशक आयुर्वेदिक विभाग के अधिकारी कार्यालयों में काम करते थे लेकिन औषधि निरीक्षक का नया पद बनने के साथ ही इन्हें डीडी काे नया पद दिया गया है।

यह दुकानों व अस्पतालों में सप्लाई के लिए आने वाली दवाइयों की जांच करके इन्हें प्रयोगशाला भिजवाने की डयूटियां लगाई। इससे समय की बचत हुई और जांच की प्रक्रिया तेजी से बढ़ी। लेकिन गत आठ माह में जिले में जांच अधिकारी का पद खाली है। ------

खाली पदों का गणित पद का नाम कुल पद कार्यरत रिक्त पद

चिकित्सक 96 75 21

कम्पाउडर 89 36 53

परिचारक 63 39 24 ------------------

जिला आयुर्वेदिक विभाग के उपनिदेशक डा. हरेन्द्र कुमार का कहना है कि दवाइयों की जांच के लिए ड्रग इंस्पेक्टर की पावर अब सहायक उपनिदेशक के पास है। लेकिन पिछले आठ माह से यह पद खाली है। पहले यहां का कार्यभार था उनका तबादला हो चुका है। अब नई तबादला सूची आने के बाद ही यह पद भरा जाएगा। इस संबंध में निदेशालय को अवगत कराया जा चुका है। पढ़ना जारी रखे

