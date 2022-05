श्रीगंगानगर में पौने तीन लाख हो जाएंगे सरकारी योजनाओं से वंचित

श्री गंगानगर Updated: May 05, 2022 06:14:00 pm

श्रीगंगानगर। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सभी लाभों को प्राप्त करने के लिए एनएफएस में नामित सदस्यों का जन आधार कार्ड मे मैपिंग जरुरी है। इसके बिना किन्हीं भी सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाएगा। यहां तक कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में भी बिना जन आधार कार्ड से लोगों को निशुल्क स्वास्थ्य जांच की सुविधा का लाभ नहीं मिल पाएगा।

जिले में 87.80 प्रतिशत ही जनआधार कार्ड की सीङ्क्षडंग हो पाई है। ऐसे में जिले में 2 लाख 78 हजार 996 लोग जन आधार कार्ड से वंचित हो गए है। इन लोगों केा खाद्य सुरक्षा, मुख्यमंत्री चिंरजीवी स्वास्थ्य योजनाओं आदि योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। जिला सांख्यिकी अधिकारी गिर्राज मीणा के अनुसार मुख्यमंत्री ने बजट अभिभाषण मे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से ही दिए जाने की घोषणा के क्रम में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम में नामित सदस्यों की जन आधार कार्ड मे मैपिंग नही होगी तो उनको किसी भी सरकारी योजनाओं का लाभ नही मिल पाएगा। यहां तक कि चिरंजीवी योजना में फ्री में प्राइवेट हॉस्पीटल में दस लाख रुपए तक उपचार कराने की स्कीम में फायदा नहीं मिल पाएगा। मीणा ने वंचित सदस्यों का नाम ई मित्र से जन आधार कार्ड से जुड़वाने का आग्रह भी किया है। जन आधार कार्ड की सीडिंग कराने में शहरी वर्ग की सूची में सांसद निहालचंद के गृहक्षेत्र रायसिंहनगर में सिर्फ 77.65 प्रतिशत हो पाए हैं। जबकि सबसे ज्यादा सूरतगढ़ क्षेत्र में 91.79 प्रतिशत दर्ज किया गया है। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा घड़साना ब्लॉक में अनुमानित जनसंख्या से अधिक यानि 100.64 प्रतिशत जन आधार की सीडिंग हो चुकी है। वहीं सबसे कम श्रीविजयनगर में 86.33 प्रतिशत दर्ज किया हैं। साल 2019 में गहलोत सरकार ने जन आधार का सिस्टम शुरू किया था। राजस्थान के निवासियों के लिए बनाई गई इस यूनिक आई के जरिए सरकार की फ्लैगशिप स्कीम का लोगों को फायदा मिलता है। एनएफएस के तहत राशन के गेंहू के वितरण में भी सरकार ने जन आधार अनिवार्य कर दिया है। इसी तरह सरकारी हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज और जांचों के लिए भी जन आधार जरूरी कर दिया है। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र में जन आधार कार्ड की अनिवार्यता की गई है। जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अब जन आधार नंबर जरूरी होगा। बिना इस नंबर के ये प्रमाण पत्र नहीं बन पाएंगे। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। यह आदेश केवल राजस्थान के निवासियों पर ही लागू होगा। बाहरी लोगों के लिए इसकी अनिवार्यता नहीं होगी। -- जन आधार कार्ड का गणित

ब्लॉक कुल परिवार कुल सदस्य अनुमानित जनसंख्या प्रतिशत

अनूपगढ़ 54432 186641 214208 87.13

घड़साना 59105 200863 199580 100.64

श्रीगंगानगर 132002 463370 559425 82.83

श्रीकरणपुर 46313 152589 170599 89.44

पदमपुर 49706 169104 188997 89.47

रायसिंहनगर 58986 202467 228182 88.73

श्रीविजयनगर 41345 146597 169312 86.58

सादुलशहर 47921 167674 184066 91.09

सूरतगढ़ 89059 318887 372819 85.53

कुल योग 578869 2008192 2287188 87.80



