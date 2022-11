SriGanganagar स्कूल जा रही छात्रा से ज्यादती करने के जुर्म में तीन साल कारावास

Three years imprisonment for molesting a girl going to school- पांच साल पहले सूरतगढ़ सिटी थाने में दर्ज हुआ था मामला

श्री गंगानगर Published: November 17, 2022 06:51:54 pm

श्रीगंगानगर। सूरतगढ़ क्षेत्र में पांच साल पहले स्कूल जा रही छात्रा से ज्यादती करने के जुर्म में अदालत ने एक जने को तीन साल कारावास व बीस हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। गुरुवार को यह निर्णय पोक्सो प्रकरणों की स्पेशल कोर्ट संख्या एक के विशिष्ट न्यायाधीश सुरेन्द्र खरे ने सुनाया।विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरण सिंह रूपाणा ने बताया कि पांच साल पहले 24 अक्टूबर 2017 को पीडि़ता के दादा ने सूरतगढ़ सिटी थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।

इसमें बताया कि उसकी पोती बारहवीं कक्षा में अध्ययनरत हैं और उसकी आयु करीब साढ़े सौलह साल है। पोती 23 अक्टूबर 2017 को जब स्कूल जाने के लिए मैन मार्केट रेलवे पुल के पास पहुंची तो पीछे से सूरतगढ़ वार्ड 22 निवासी हरविन्द्र सिंह उर्फ बग्गा सिंह उर्फ बग्गा पुत्र बलविन्द्र सिंह आया और उसका बुरी नीयत से हाथ पकड़ लिया। छुड़ाने का प्रयास किया तो धमकी देकर गया कि फोटो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर देगा। पोती ने घर आकर रोते हुए पूरी घटना बताई। इस संबंध में मोहल्लेवासियों ने इस युवक के अपराधिक गतिविधियों की बात कही। पुलिस ने मामला दर्ज कर इस आरोपी के खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। अदालत में सुनवाई के दौरान पीडि़ता सहित सात गवाहों ने बयान दर्ज कराए। वहीं चौदह दस्तावेज पेश किए गए। अदालत ने सूरतगढ़ वार्ड 22 निवासी हरविन्द्र सिंह उर्फ बग्गा सिंह उर्फ बग्गा को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 354 में तीन साल कारावास व दस हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना अदा नहीं होने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने, धारा 341 में एक माह का साधारण कारावास, आईपीसी की धारा 354 घ और पोक्सो एक्ट की धारा 11 चतुर्थ और धारा 12 में तीन साल कारावास व दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अदालत ने जुर्माना राशि जमा होने पर बीस हजार रुपए पीडि़ता को प्रतिकर के रूप में चुकाने के निर्देश दिए। पढ़ना जारी रखे

