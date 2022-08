मां-बेटी पर हमला कर किशोरी से छेड़छाड़ करने पर तीन साल कठोर कारावास

Three years rigorous imprisonment for molesting a teenager by attacking mother-daughter- लालगढ़ जाटान थाना क्षेत्र में करीब छह साल पहले हुई थी घटना

श्री गंगानगर Updated: August 23, 2022 11:53:52 pm

श्रीगंगानगर. छह साल पहले लालगढ़ जाटान थाना क्षेत्र में रास्ता में मां-बेटी से मारपीट कर किशोरी से छेड़छाड़ करने के मामले में अदालत ने एक जने को दोषी मानते हुए तीन साल कठोर कारावास व बारह हजार 750 रुपए जुर्माने से दंडित किया है। यह निर्णय पोक्सो प्रकरणों की स्पेशल कोर्ट संख्या दो के विशिष्ट न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल द्वितीय ने सुनाया।

विशिष्ट लोक अभियोजक नवप्रीत कौर ने बताया कि राजकीय जिला चिकित्सालय में लालगढ़ थाना क्षेत्र गांव की एक महिला ने 12 सितम्बर 2016 को लालगढ़ पुलिस ने पर्चा बयान लिए थे। इस पीड़िता ने बताया कि वह अपनी सत्रह वर्षीय बेटी के साथ घर से पास में ही परचून की दुकान पर पति के लिए बीड़ी का बंडल लेने गई थी कि रास्ते में गणेशगढ़ गांव निवासी इकबाल खां पुत्र युसूफ खां ने उसकी बेटी का हाथ पकड़ लिया और उसे अगुवा करने का प्रयास किया। बीच बचाव किया तो उस पर लाठियों से हमला किया जिससे वह घायल हो गई। इस इकबाल खां के साथ कई युवक और भी शामिल थे। पुलिस ने इस मामले में आरोपी गणेशगढ़ निवासी इकबाल खां के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की। इसके बाद अदालत में चालान पेश कर दिया। अदालत ने आरोपी को आईपीसी और पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए सजा सुनाई। अदालत में कुल 11 गवाह और 19 दस्तावेज पेश किए गए। अदालत ने आरोपी इकबाल खां को दोषी मानते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 7-8 में तीन साल कठोर कारावास व दस हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसी तरह आईपीसी की धारा 354 में एक साल कठोर कारावास और एक हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना राशि जमा नहीं होने पर पन्द्रह दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इसके साथ-साथ आईपीसी की धारा 336 में तीन माह कारावास व 250 रुपए का जुर्माना, धारा 323 में छह माह कारावास व एक हजार रुपए जुर्माना, धारा 341 में एक माह कारावास व पांच सौ रुपए जुर्माने की सजा भुगतने के आदेश किए। पढ़ना जारी रखे

