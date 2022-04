SriGanganagar गली में जा रही बालिका की लज्जाभंग करने के जुर्म में तीन साल कठोर की कैद

Three years rigorous imprisonment for outraging the modesty of a girl going in the street - सूरतगढ़ के बाजार में चार साल पहले हुई थी घटना, हनुमानगढ़ जिले का रहने वाला है आरोपी

श्री गंगानगर Published: April 12, 2022 02:01:08 pm

SriGanganagar श्रीगंगानगर। इलाके में एक ओर अपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की ओर से बालिकाओं पर दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो रही है। वहीं अदालतों ने अब सख्ती से कदम उठाते हुए ऐसे अपराधियाें के खिलाफ सख्त सजा देने की प्रक्रिया शुरू की है। The incident happened four years ago in the market of Suratgarh, the accused is a resident of Hanumangarh district

मंगलवार को पोक्सो कोर्ट संख्या दो अरुण कुमार अग्रवाल द्वितीय ने सूरतगढ़ शहर में करीब चार साल पहले एक बालिका की लज्जा भंग करने के मामले में निर्णय सुनाते हुए आरोपी को तीन साल कठोर कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है।

विशिष्ट लोक अभियोजक नवप्रीत कौर ने बताया कि पोस्को प्रकरणों की स्पेशल कोर्ट संख्या दो के स्पेशल जज अरुण कुमार अग्रवाल द्वितीय ने हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा क्षेत्र गांव रामपुरा निवासी विनोद कुमार पुत्र फूसाराम नायक को तीन साल कठोर कारावास व पांच हजार रुपए की सजा सुनाई। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

विशिष्ट लोक अभियोजक ने राजस्थान पत्रिका को फोन पर बताया कि मंगलवार को अदालत ने इस प्रकरण का आदेश सुनाया। उन्होंने बताया कि 21 नवम्बर 18 को एक बालिका जिसकी आयु करीब बारह या तेरह साल की थी, वह टयूशन पढ़कर अपने घर लौट रही थी कि बाजार एरिया में एक युवक ने उसका रास्ता रोका और उसका हाथ पकड़कर दोस्ती करने की बात कही। इस बालिका ने इसकी अनदेखी कर आगे बढ़ी तो यह युवक उसके पीछे आने लगा।

इस युवक से पीछा छुड़ाने के लिए बालिका वापस भागकर टयूशन पढाने वाली मैडम के पास पहुची और वहां से अपनी मम्मी को बुला लिया। जब यह बालिका अपनी मम्मी के साथ वापस घर के लिए रवाना हुई तो सूरतगढ के बस स्टैण्ड के पास यह युवक अपने दो-तीन अन्य युवकों के साथ रास्ता पर आकर खड़ा हो गया और उसे उठाकर ले जाने की धमकी देने लगा। शोर मचाने पर लोग एकत्रित हो गए।

इस दौरान लोगों ने इस युवक को काबू कर लिया। पकड़े गए युवक की पहचान हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा क्षेत्र गांव रामपुरा निवासी विनोद कुमार पुत्र फूसाराम नायक के रूप में हुई।

सूरतगढ सिटी पुलिस ने इस युवक के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की और अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत आरोपी विनोद कुमार नायक को दोषी मानते हुए तीन साल कठोर कारावास व पांच हजार रुपए की सजा सुनाई।

