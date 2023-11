#Karva Chauthचांद के दीदार करने से पहले वोट पोल करने की ली शपथ

श्री गंगानगरPublished: Nov 01, 2023 09:43:10 pm Submitted by: surender ojha

Took oath to conduct vote poll before seeing the moon- पत्रिका जागो जनमत मुहिम में महिलाओं ने दिखाया उत्साह

श्रीगंगानगर के हनुमानगढ़ रोड पर एक पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में शपथ लेती महिलाएं

#Karva Chauth हनुमानगढ़ रोड स्थित एक निजी पैलेस में करवा चौथ व्रत पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्थान पत्रिका के आहवा्न पर पत्रिका जागो जनमत मुहिम में महिलाओं ने विधानसभा चुनाव में शत-प्रतिशत मतदान करने की शपथ ग्रहण की। इससे पहले विश्व मानवाधिकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु अग्रवाल की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं को स्लाइड पर एक फोटो दिखाकर संबंधित गाने के मुखड़े सुनाने की अनूठी प्रतियोगिता हुई। इसमें सफल रही महिलाओं को तत्काल पुरुस्कृत किया गया। वहीं एकल डांस, कपल डांस के अलावा राजस्थानी, हरियाणवी और पंजाबी गीतों पर महिलाओं ने अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। संगठन की बीकानेर जोन की अध्यक्ष मीना रानी गौतम ने बताया कि करवा चौथ व्रत कथा भी सामूहिक रूप से सुनाई गई। इस दौरान अलग अलग सेल्फी प्वाइंट बनाए गए, वहां महिलाओं ने अपनी सहेलियों के संग फोटो सेशन करवा तो कईयोें ने वीडियोग्राफी भी कराई। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष अनिल गौतम, रजनीश गौतम, वीना चौहान, पिंकी कपूर, मीना राठौड़, कविता आदि मौजूद थे।