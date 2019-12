‘जुगाड़’ के आगे ट्रैफिक पुलिस भी पावरलैस!

Traffic police too powerless in front of 'Jugaad'... अदालती रोक के बावजूद क्षेत्र में ‘विशेष वाहन’ जुगाड़ (घुडक़ा या मारूता नाम भी प्रचलित) का संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है।