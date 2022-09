बारह साल पहले ली थी रिश्वत, अब तीन साल की कैद

Twelve years ago bribe was taken, now imprisoned for three years- सूरतगढ़ सीपीडीओ ऑफिस में बारह साल पहले दो हजार रुपए रिश्वत लेते किया था गिरफ्तार

श्री गंगानगर Published: September 08, 2022 10:34:35 pm

श्रीगंगानगर। बारह साल पहले सूरतगढ़ बाल विकास परियोजना अधिकारी ऑफिस के लिपिक को दो हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में अदालत ने तीन साल कठोर कारावास व तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। यह निर्णय गुरुवार को एसीबी प्रकरणों की स्पेशल कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश राजकुमार ने सुनाया।

इस प्रकरण के तथ्यों के अनुसार 20 दिसम्बर 2010 को परिवादी सूरतगढ़ क्षेत्र चक 1 डीडब्ल्यूएसएम बख्तावरपुरा निवासी भागीरथ पुत्र रामस्वरूप ने एसीबी श्रीगंगानगर में शिकायत की। इसमें बताया कि 25 नवम्बर 2010 को उनके गांव में प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत शिविर आयोजित किया था, इस दौरान गांव में आशा सहयोगिन के पद के लिए उसने अपनी पत्नी सोना देवी और गांव की एक अन्य महिला लिछमा देवी पत्नी राजपाल ने एसडीएम को आवेदन किया था। लेकिन लिछमा देवी को फर्जी टीसी के आधार पर उसका उसी दिन चयन कर दिया।

बारह साल पहले ली थी रिश्वत, अब तीन साल की कैद

इस संबंध में शिकायत की तो बीडीओ ने महिला एवं बाल विकास विभाग के सूरतगढ़ में िस्थत सीडीपीओ ऑफिस में लिपिक से संपर्क करने की बात कही। जब वह सीडीपीओ ऑफिस में गया तो वहां लिपिक के पद पर विनोद कुमार ने उससे दो-तीन हजार रुपए की रिश्वत मांगी और उसकी पत्नी का आशा सहयोगिन के पद पर चयन करने की बात कही। इस शिकायत का सत्यापन कराया तो पुष्टि हुई। इस संबंध में 24 दिसम्बर 2010 को सूरतगढ सीडीपीओ ऑफिस में लिपिक विनोद कुमार पुत्र पृथ्वीराज सोलंकी ने परिवादी से दो हजार रुपए की रिश्वत की रकम ली तो एसीबी टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। विनोद कुमार चक 3 ई छोटी का रहने वाला है लेकिन तब वह सूरतगढ़ में सरकारी क्वार्टर टिब्बा कॉलोनी में रहता था। अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार गुरुवार को आरोपी विनोद कुमार को दोषी मानते हुए उसे तीन साल कठोर कारावास व तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि नहीं देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह आरोपी जमानत पर रिहा था। पढ़ना जारी रखे

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें